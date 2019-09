テックウインドは9月18日、GeChic製の13.3型モバイル液晶ディスプレイ「On-Lap 1306H」を発表した。9月20日に発売する。店頭予想価格は31,636円(税別)。

On-Lap 1306H

USB Type-Cでの映像入力に対応した13.3型モバイル液晶ディスプレイ。映像入力と電源供給をUSB Type-Cケーブルだけで完結するため、ケーブル周りがすっきりまとまる。また、映像入力としてmicro HDMI×1も用意。映像はHDMIで入力、電源はUSB Type-Cで入力といった使い方も可能。ディスプレイはIPS方式の光沢(グレア)液晶パネルで、解像度は1,920×1,080ドット。

使用イメージ

オプションの「Type-C ビデオ+Type-A パワーケーブル」を使うことで、モバイルバッテリから電源供給しながら、スマートフォンの映像を表示できる。そのほかのオプションケーブルは、「USB-A to micro-USBパワー&タッチシグナルケーブル」、「Mini-HDMI to micro-HDMIケーブル」、「HDMI-A to micro-HDMIケーブル」を用意。



側面

主な仕様は、視野角が水平垂直とも170度、輝度が300cd/平方メートル、コントラスト比が800:1、応答速度が12.5ms。映像入力インタフェースは、USB Type-C×1、microHDMI×1。本体サイズはW320×D9×H203mm、重さは約670g。付属物は、スタンドとして使える液晶カバー、5V 2A USBチャージャー、HDMI to micro HDMIケーブル(1.2m)、USB A to USB-C 電源ケーブル(1.2m)、USB Type-C ビデオケーブル(1.0m)など。