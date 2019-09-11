2019年9月10日(米国時間)、恒例のAppleスペシャルイベントが開催された。今回も新世代iPhoneのリリースをはじめ、知っておきたい情報が満載だった。

弊誌でも記事をたくさん掲載中なのだが、難しいことはさておき、「記事を適当に5分くらい眺めれば概ね把握できる」まとめ記事をお届けしたい。純粋に興味がある方はもちろん、「Appleの発表見た？」とか「新しいiPhoneどう？」なんて聞かれた時に、知ってる感を出して「この人はアンテナ高いなぁ」と思われたい貴方にも役に立つはずだ。

◆「iPhone 11」は3機種 - iPhone 11、iPhone 11 ProとPro Max

iPhoneの新型「iPhone 11」シリーズは計3機種をラインナップ。iPhone 11、iPhone 11 Pro、11 Pro Maxで、それぞれ現行のiPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Proの後継にあたる。11 Proと11 Pro Maxはトリプルカメラだ。

3機種とも9月20日に発売する。Apple直販価格はiPhone 11が74,800円から、iPhone 11 Proが106,800円から、iPhone 11 Pro Maxが119,800円から。

・iPhone 11、価格は74,800円から。Proはカメラ3つで撮影性能アップ

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892378/

スペシャルイベントの会場まで行ってiPhone 11の実機も見てきた。

・超広角カメラで劇的進化、「iPhone 11」実機でチェック

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892495/

◆「iPad」に第7世代の新型

10.2型RetinaディスプレイとiPadOSを搭載した第7世代の新「iPad」が登場。発売日は9月30日。Apple直販価格は、32GBストレージのWi-Fiモデルが税別34,800円、128GBが同44,800円。

・34,800円からの新「iPad」、10.2型Retina + iPadOS

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892363/

◆「Apple Watch」はSeries 5に刷新

新型Watch「Apple Watch Series 5」が登場。画面表示がスリープに入らず、常時表示状態となる「Always-on Retina Display」を実現したことで、より"時計らしい"使い勝手を実現。日本でも9月20日より出荷を開始し、価格は399ドル(税別42,800円)から。

・Appleが「Apple Watch Series 5」発表、ついに画面常時オンへ - Series 3は半額に

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892377/

◆それぞれOSもアップデート

iPhone向け最新OS「iOS 13」、iOSをベースにiPad向けの機能を強化した新OS「iPadOS」、Apple Watch向け最新OS「watchOS 6」が公開される。

・iOS 13は日本時間9月20日に配信スタート

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892581/

・「iPadOS」は10月1日提供開始

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892616/

・アップル、「watchOS 6」を9月20日配信

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892640/

◆Apple ArcadeとApple TV+がサービスインへ

定額制でゲームが遊び放題となるサブスクリプション形式のゲームサービス「Apple Arcade」が9月19日からスタート。月額4.99ドル(日本では月額600円)で最初から100タイトル以上のゲームが遊び放題に。

・Apple Arcadeは月額4.99ドルで9月19日から、コナミやカプコンも新作

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892339/

映像配信のサブスクリプションサービス「Apple TV+」が11月1日からスタート利用料は月額4.99ドル(日本では月額600円)。ちなみに家族6人までサブスクリプションをシェアできる。スピルバーグは間に合った？

・Apple TV+が11月1日からスタート、価格は月額4.99ドル

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892336/

◆Apple Storeから消えたモノ増えたモノ

新製品の発表会が華々しく執り行われていた裏で、Apple Storeからひっそり姿を消した製品、こっそり追加されていた製品もまとめておきたい。

・Apple Storeから消えたモノ増えたモノ - iPhoneの行方、Watchは？

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892765/

◆ドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクが取り扱い開始

国内の3大キャリアがiPhone 11シリーズを含む今回のApple新製品の取り扱いを発表している。価格や発売日などをしっかりチェックしておこう。

・ドコモが早々にiPhone 11やiPadの取り扱い発表、9月20日発売へ

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892613/

・au、iPhone 11シリーズ含むApple新製品を9日13日21時から予約開始

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892649/

・ソフトバンク、iPhone 11の価格は実質44,640円から - Proは63,600円から

https://news.mynavi.jp/article/20190911-892719/