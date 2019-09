アプリ研究者であるJane Manchun Wong氏は9月2日(米国時間)、「Facebook hides like counts in experiment, too」において、Facebookが「いいね」数の表示廃止を検討するための実験を開始した可能性があると伝えた。

Wong氏はAndroidアプリをリバースエンジニアリングしてコードを解析した結果、「いいね」数の表示を非表示に変更する取り組みをはじめた痕跡を発見したと伝えている。取り組みはまだ初期段階と思われ、今後対象が拡大する可能性もあるという。

Facebook hides like counts in experiment, too

同様の取り組みはすでにInstagramが行っている。Instagramは実験的だが「いいね」数を非表示にする実験を開始しており、ユーザーの中にはInstagramアプリで「いいね」数が表示されなくなっているものがある。Facebookの動向はこうしたInstagramの取り組みと無関係とは考えにくく、Instagramと同じような取り組みを進めるのではないかと考えられる。

InstagramやFacebookで使われている「いいね」機能は、ユーザーによってはある種のストレスに原因になっていることが知られている。Instagramの実験はこうした研究者らの指摘に対応するもの。Facebookの取り組みも同様の理由で開始された可能性が高い。

「いいね」数の表示を取りやめることはデメリットもあり、反対するユーザも多い。しかし、利点と欠点を天秤にかけた結果、利点のほうが多いと判断しこうした実験が行われている可能性がある。