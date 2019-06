カプコンは、9月に行われる「東京ゲームショウ2019(TGS2019)」において、対戦格闘ゲーム『ストリートファイターV AE』のオープン大会「CAPCOM Pro Tour 2019 アジアプレミア」を開催すると発表した。

CAPCOM Pro Tourとは、1年を通して世界30カ国以上で開催される60以上の大会群の総称。各大会の上位入賞選手には、大会規模や順位によって異なるポイントが与えられる。そして、年間のポイント上位26名と、前年度チャンピオン、地域決勝大会優勝者4名、当日の最終予選通過者1名の計32名が、年末に行われる「CAPCOM CUP FINALS」の大会出場権を手に入れる。

TGS2019アジアプレミアの予選は9月14日の9時から、幕張メッセ・国際会議場2F コンベンションホールA・Bにて行われ、予選を勝ち抜いた8名による決勝トーナメントが9月15日の14時から「e-Sports X BLUE STAGE」で行われる。なお、上位8位に残った選手には、日本eスポーツ連合(JeSU)よりジャパン・eスポーツ・プロライセンスが発行される。

参加には応募ページにて、2019年6月26日から8月31日23時59分(日本時間)までに受付が必要。大会ルールはダブルエリミネーション方式で、トップ8までは2本先取のBO3、トップ8は3本先取のBO5にて行われる。優勝賞金は500万円で、賞金総額は725万円だ。

(C) CAPCOM U.S.A., INC. 2016, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.