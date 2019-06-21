エムエスアイコンピュータージャパンは、Intel Core i7とNVIDIA GeForce GTX 1050を搭載したエントリーモデルゲーミングノートPC「GL63-9RC-1050JP」を6月28日に発売する。店頭予想価格は155,000円前後（税込）。
GL63-8SC-065JPの主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9750H（2.6GHz / Turbo 4.5GHz / 6コア12スレッド）、チップセットがIntel HM370、メモリが16GB（DDR4）、ストレージが512GB SSD（M.2 NVMe）、グラフィックスがGeForce GTX 1050 Ti（4GB GDDR5）。
15.6型の液晶ディスプレイは非光沢（ノングレア）で、解像度は1,920×1,080ドットのフルHDだ。通信機能として、Rivet Networks Killer E2400 GBLAN＋Killer Shieldの有線LAN、IEEE802.11 a/b/g/n/ac対応の無線LAN（Intel Wireless-AC 9560）、Bluetooth 5を備える。
インタフェース類は、HDMI×1、Mini DisplayPort×1、UHS-I対応SD/SDHC/XCカードスロット×1、USB 3.2 Gen1 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×3、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1。本体サイズはW383×D260×H29.5mm、重さは約2.3kg。