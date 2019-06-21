マウスコンピューターは6月21日、10.1型2in1タブレットPC「MT-WN1004」シリーズの販売を開始した。価格は39,800円(税別)から。
「MT-WN1004」シリーズは、10.1型グレア液晶を搭載した2in1タブレットPC。マグネット着脱式キーボードが付属し、ノートスタイルとタブレットスタイルを使いわけられる。
タブレットスタイルで約640g、キーボードカバーを装着している場合でも約978gと1kgを切る。Windows 10 Pro 64bitやMicrosoft Office 2019などのオプションモデルも用意。
モデル一例「MT-WN1004-Pro」
ビジネス用途に適したWindows 10 Proを搭載したモデル。主なスペックは、CPUがIntel Celeron N4000（1.10GHz）、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600、メモリが4GB LPDDR4-2400、ストレージが64GB eMMC。OSがWindows 10 Pro 64bit。
通信機能は、IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 対応＋Bluetooth 4.2 + LE準拠モジュール。インタフェースは、USB 3.0 Type-A×1、Type-C×1、mini HDMI×1、micro SDメモリーカードリーダー（SDXC、SDHC含む）、Webカメラ（前面192万画素、背面192万画素）、ヘッドホン/ マイク端子など。
液晶パネルは10.1型グレア液晶（1,280×800ドット、10点マルチタッチ対応）、バッテリー駆動時間は約8.6時間（充電時間は約1.8時間）、キーボードはマグネット着脱式の86日本語キー。本体サイズはW259.5×D174×H10mm、重量は約640g（キーボードカバー装着時は約978g）。付属品は、液晶保護シート（本体貼付済み）、クリーニングクロス、ACアダプタ。この構成で価格は39,800円（税別）。