パナソニックのオーディオブランド「テクニクス」は、5月24日からキャンペーンをスタート。5月24日発売のターンテーブル新モデル「SL-1200MK7」を購入したユーザーを対象に、オリジナル7インチレコードや、カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」をもれなくプレゼントする。購入期間は2019年5月24日~同年7月31日、応募期間は2019年5月24日~同年8月6日。

SL-1200MK7は、クラブシーンの定番ターンテーブルとして長年愛されている「SL-1200」シリーズの最新モデル。2016年に登場したSL-1200MK6から、約9年ぶりのモデルチェンジとなる。

今回のキャンペーンでは、SL-1200MK7を1台購入したユーザーに、オリジナル7インチレコード(非売品)をプレゼント。アーティストはThe Dap-Kings、収録曲はA-Side『Nervous Like Me [Kenny Dope 2019 Mix]』、B-Side『Nervous Like Me [DJ Koco Shimokita Live Mix]』だ。

SL-1200MK7を2台購入したユーザーには、上記のオリジナル7インチレコード×2枚に加えて、Technicsのロゴが入ったG-SHOCK(非売品)をプレゼント。G-SHOCKのベースモデルはDW-5750E-1JFだ。G-SHOCK初期の人気モデルだった丸型ケースのスタンダードモデルを復刻し、2018年に発売された。キャンペーンの詳細はTechnicsのWebサイトを参照のこと。