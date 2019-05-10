エムエスアイコンピュータージャパンは5月10日、CPUに第9世代Intel Coreプロセッサを搭載したゲーミングノートPCのラインナップに、プロゲーミングチーム「SunSister」推奨モデル追加し、オンラインショップ限定で発売した。
「SunSister」推奨ノートPCは「GS65 Stealth」と「GP75 Leopard」の2モデル。価格はGS65 Stealthが税込254,000円前後、GP75 Leopardが税込199,000円前後。
GS65 Stealth
GS65 Stealthは、17.9mmの薄さと1.9kgの重量が特徴のスリムゲーミングノートPC。推奨モデルではディスプレイに240Hzの高速駆動に対応した液晶パネルを採用する。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9750H、メモリが16GB、ストレージが512GB SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2060、ディスプレイが15.6型フル HD（1,920×1,080ドット/240Hz駆動）、OSがWindows 10 Home。
通信機能はギガビット対応有線LAN（Killer E2500）、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN（Killer Wireless-AC 1550i）、Bluetooth 5。
インタフェースは、Thunderbolt 3（Type-C）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、HDMI×1、Mini DisplayPort×1、ヘッドホン出力（Hi-Res 対応）×1、マイク入力×1。
本体サイズはW357.7×D247.7×H17.9㎜、重さは1.9kg。
GP75 Leopard
GP75 Leopardは、ハイスペックモデルである「GE75 Raider」の構成をベースとして、より幅広いPCゲーマーに向けて最適化したモデル。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9750H、メモリが16GB、ストレージが512GB SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti、ディスプレイが17.3型フル HD（1,920×1,080ドット）、OSがWindows 10 Home。
通信機能はギガビット対応有線LAN（Killer E2500）、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN（Killer Wireless-AC 1550i）、Bluetooth 5。
インタフェースは、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、HDMI×1、Mini DisplayPort×1、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1。SDカードリーダーなど。
本体サイズはW397×D268.5×H29㎜、重さは2.6kg。
GF63 Thin
また、GF63 Thinも発売。こちらはこれからPCゲームを始めるユーザーにオススメなエントリーモデルだという。価格は税込139,000円前後。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-9300H、メモリが16GB、ストレージが512GB SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q、ディスプレイが15 .6型フル HD（1,920×1,080ドット）、OSがWindows 10 Home。
通信機能はギガビット対応有線LAN（Realtek RTL8111H）、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN（Intel Wireless-AC 9560）、Bluetooth 5。
インタフェースは、USB 3.2 Gen1 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI×1、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1。
本体サイズはW397×D268.5×H29㎜、重さは2.6kg。