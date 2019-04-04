台湾MSIは4月4日、第2世代RyzenプロセッサおよびAthlon APU対応のAM4マザーボードとして、B450チップセット搭載の「B450M MORTAR」「B450-A PRO」と、A320チップセット搭載の「A320M PRO-E」を発表した。いずれも4月5日に発売する。店頭予想価格は「B450M MORTAR」が税別11,980円、「B450-A PRO」が税別9,780円、「A320M PRO-E」が税別6,480円。
B450M MORTAR
B450チップセット搭載のマイクロATXマザーボード。Ryzenとの組み合わせで、PCI Express 3.0 x4接続による転送速度最大32GbpsのTurbo M.2スロットが利用可能。PCI Express x16スロットは、金属による補強と静電保護が施されたSteel Armor仕様となっている。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD B450
|メモリ
|DDR4-3466（OC）×4（最大64GB）
|拡張スロット
|PCI Express 3.0x16×1（Ryzen：x16、Ryzen APU：x8、Athlon APU：x4）
PCI Express 2.0x1×2
|ストレージ
|SATA 6Gbps×4、M.2（PCIe 2.0x4）×1、Turbo M.2×1（Ryzen APU：PCIe 3.0x4）
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1（Realtek 8111H）
|サウンド
|Audio Boost
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2（Type-C×1、Type-A×1）、USB 3.1 Gen1×6（うち2ポートはピンヘッダ）、USB 2.0×6（うち2ポートはピンヘッダ）、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオポートなど
B450-A PRO
一般ユーザーや企業ユーザー向けに展開する「PRO」シリーズの上位モデル。企業内の古いプロジェクターやディスプレイを活用するため、DVI-DやD-subを備える。一方でTurbo M.2スロットなどの最新インタフェースも搭載する。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD B450
|メモリ
|DDR4-3466（OC）×4（最大64GB）
|拡張スロット
|PCI Express 3.0x16×1（Ryzen：x16、Ryzen APU：x8、Athlon APU：x4）
PCI Express 2.0x16×1（x4）
PCI Express 2.0x1×4
|ストレージ
|SATA 6Gbps×6、Turbo M.2×1
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1（Realtek 8111H）
|サウンド
|Audio Boost
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×2、USB 3.1 Gen1×4（うち2ポートはピンヘッダ）、USB 2.0×6（うち4ポートはピンヘッダ）、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオポートなど
A320M PRO-E
同じく「PRO」シリーズのマザーボードで、Athlon APUと組み合わせた安価なシステム構築に好適という。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD A320
|メモリ
|DDR4-3200（OC）×2（最大32GB）
|拡張スロット
|PCI Express 3.0x16×1（Ryzen：x16、Ryzen APU：x8、Athlon APU：x4）
PCI Express 2.0x1×2
|ストレージ
|SATA 6Gbps×4
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1（Realtek 8111H）
|サウンド
|Audio Boost
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×4（うち2ポートはピンヘッダ）、USB 2.0×6（うち4ポートはピンヘッダ）、DVI-D×1、D-sub×、オーディオポートなど