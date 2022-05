ソフトバンクは9月14日、「iPhone XS」「iPhone XS Max」の価格について発表した。

Appleが9月13日(日本時間)に発表した新iPhone「iPhone XS」「iPhone XS Max」

iPhone XSとiPhone XS Maxは、「半額サポート for iPhone」の対象。半額サポート for iPhoneとは、端末を48カ月(4年間)の分割払いで購入し、25カ月目以降にソフトバンクが指定する端末へ機種変更すると、残っている分割支払金の支払いが不要になるプログラム。プログラムへの加入料金は無料だが、機種変更のときに再び「半額サポート for iPhone」または「機種変更先取りプログラム」に加入するなどの条件がある。

iPhone XS

iPhone XSの端末価格(税込)は、64GBモデルが136,800円、256GBモデルが155,040円、512GBモデルが180,000円。24カ月払い / 48カ月払いを選ぶと、ひと月あたりの支払額は64GBモデルで5,700円 / 2,850円、256GBモデルで6,460円 / 3,230円、512GBモデルで7,500円 / 3,750円。

iPhone XSの端末価格

iPhone XS Max

iPhone XS Maxの端末価格(税込)は、64GBモデルが149,760円、256GBモデルが168,000円、512GBモデルが192,960円。24カ月払い / 48カ月払いを選ぶと、ひと月あたりの支払額は64GBモデルで6,240円 / 4,020円、256GBモデルで7,000円 / 3,500円、512GBモデルで8,040円 / 4,020円。

iPhone XS Maxの端末価格

ひと月の支払いイメージは?

たとえばiPhone XSの64GBモデルを48カ月払いで購入し、ウルトラギガモンスター+に加入する場合のひと月の支払いイメージ(1年目)を考える。通話基本プランが1,200円(税別)、ウェブ使用料が300円(税別)、データ定額 50GBプラスが5,980円(税別)、消費税が278円で、端末代を合わせるとひと月あたりの支払額は計10,608円(税込)。

通話基本プラン(税別1,200円)の2年契約に加入すると、1年間だけ毎月の利用料金から1,000円を割り引く「1年おトク割」が適用される。また、スマホを指定の固定通信サービスとセットで利用すると、「おうち割 光セット」が適用され(割り引き期間は固定通信サービスによって異なる)、毎月の利用料金から1,000円が割り引かれる。このほか、加入した家族の人数に応じて「ウルトラギガモンスター」の月額料金を割り引く「みんな家族割」が適用されると、最大で2,000円の割り引きを受けられる。

1年おトク割、おうち割 光セット、みんな家族割がすべて適用された場合、ひと月あたりの割り引き額は4,000円となるため、iPhone XSの64GBモデルを48カ月払いで購入し、ウルトラギガモンスター+に加入したときのひと月の支払額(1年目)は、最安で6,608円(税込)となる。

別パターンとして、iPhone XS Maxの512GBモデルを24カ月払いで購入し、ウルトラギガモンスター+に加入する場合のひと月の支払いイメージ(1年目)を考える。

通話基本プランが1,200円(税別)、ウェブ使用料が300円(税別)、データ定額 50GBプラスが5,980円(税別)、消費税が278円で、端末代を合わせたひと月あたりの支払額は計15,798円(税込)。1年おトク割、おうち割 光セット、みんな家族割がすべて適用された場合、最安でひと月あたり11,798円でiPhone XS Maxを使える計算となる。