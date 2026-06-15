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阪急阪神不動産、「神Excel」から脱却 現場主導で進めるデータ活用改革
2026/06/15 09:00
レポート
企業IT
kintoneで1200枚の紙資料を0枚に、100時間の業務削減もゼロにできた福岡の住宅会社の取り組み
2025/09/19 09:00
レポート
企業IT
気になるアノ会社のIT部門は何をしている？ 第11回 三井ホームが進めるデータを活用した攻めのDX・AI活用とは
2025/09/16 11:05
連載
企業IT
ヴェリタス・インベストメント、AI CROSSのAI予測分析で架電業務の実証実験
2024/08/19 12:03
企業IT
リフレクションとダイアローグで「自律型人材」を育む 第2回 人とのつながりが希薄化する時代に、相互理解を深める方法。 対話アプリPracticeで社員間の絆を育むLIFULL
2024/03/26 10:00
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溝の口・築95年の空き家をシェアオフィスに - 街の価値を高める地元企業の取り組み
2024/01/30 11:00
レポート
企業IT
長谷工ライブネットが管理する賃貸マンションにスマートロックを導入
2024/01/25 20:31
企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第251回 社員間コミュニケーションを活性化する社員名簿ツールを Azure に構築、三井不動産の取り組みから見える PaaS 活用の最適解
2023/06/12 16:38
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ワーク＆ライフ
"家を建てる"際に4人に1人が「夫婦ケンカ」をしている! 理由2位は「間取り」
2023/06/10 09:05
ワーク＆ライフ
薪ストーブ『Dovre 640WD』。燃料費高騰のご時世に、家計の救世主となるのか
2023/02/22 11:00
レポート
ワーク＆ライフ
ホテル暮らしに朗報! 身元確認を高精度化するサービス。「ユニット」
2023/02/14 07:30
企業IT
Slackで始める新しいオフィス様式 第13回 全社導入から1年 - ライフルがSlack導入で目指す業務改革とは？
2023/01/23 13:00
連載
企業IT
AIは完璧ではない、だからこそ間違いを許容して活用する-アットホーム大武氏
2023/01/12 11:00
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企業IT
街ぐるみの健康データ活用であなたをより健康に～柏の葉スマートシティで挑むあたらしい医療のかたち～
2022/10/13 20:00
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三井不動産が全社員を対象にDX研修「DxU」を開始、DXへの本気が見えてきた
2022/07/05 13:00
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企業IT
三菱地所ハウスネット、全タスクを洗い出してDX - 内製でコストも削減
2022/06/30 11:00
レポート
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野村不動産が物流DXに着手、ロボットやシステム試せるPoC施設とは
2022/05/30 09:00
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企業IT
Googleマップを見れば、物件情報が一目瞭然……!? 売上拡大・働き方改革を実現した、“物件見える化システム”
2022/04/25 09:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第188回 「仲介業務支援システム」の移行を完遂! DX を推進しグループリソースの一元化に取り組む東京建物が Azure を標準クラウドに選択した理由とは
2022/03/31 18:30
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都市の価値を高める大丸有地区のスマートシティ
2021/12/21 14:00
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2022/03/31 18:30
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