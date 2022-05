「Google Workspace」は非常に多くの機能があり、日々機能の追加やアップデートが行われている。しかし、日本企業がビジネスで使う上で十分な機能を備えているわけではないのが実情だ。「こんな機能があればいいのに」「ここはこうだったら便利なのに」と少し惜しさを感じることがあるかもしれない。

そうした機能や使い勝手の不足を補うものとして、株式会社サテライトオフィスが提供しているのが「アドオン」だ。多くの企業にGoogle Workspaceの導入支援を手がけてきた同社だからこそ、日本企業がビジネスで必要な機能や便利な機能をアドオンとして豊富に提供している。

誰でも簡単に安全性の高いパスワードが利用できる「シングルサインオン」

「クライアント証明書」や「セキュリティブラウザ」も簡単に利用可能!

指紋認証を追加すれば、安全性と利便性がさらに向上

大容量ファイル転送/メール誤送信防止/標的型メール対策もアドオンで提供

監修:原口 豊(はらぐち・ゆたか) 大手証券会社システム部に在籍後、1998年、サテライトオフィス(旧ベイテックシステムズ)を設立。2008年、いち早くクラウドコンピューティングの可能性に注目し、サービスの提供を開始。Google Workspace(旧称:G Suite)の導入やアドオンの提供で、これまで実績4万社以上。「サテライトオフィス」ブランドでクラウドサービスの普及に尽力している。

セキュリティ関連の機能は需要が高いが、中でも特に多くのユーザーが利用しているのが「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」だ。 複数システムを安全に利用するためには、個別に複雑なパスワードを設定し、さらに定期的にパスワードを変更する必要がある。しかしそれらを徹底させるのはエンドユーザーと管理者の双方に大きな負担がかかる。しかし「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」は、定期的な変更強制を含めパスワードポリシーの強化ができるため、安全性を高めることが可能で、さらにログインが簡単なため利便性も向上できる。また、Google Workspace以外のSaasサービスやクラウドサービス、基幹システムとの連携も可能だ。「マイページ」に連携済みサービスのアイコンを表示すれば、戸惑わずに操作できるはずだ。さらに、スマートフォンやタブレットからの利用にも対応しており、様々な利用環境でも同じように作業できるのも嬉しい。 管理面では、Active Directory連携機能が標準で組み込まれていることに注目したい。ユーザー情報やパスワード情報を連携させることでセキュアな管理が行いやすい。より安全性を高めるためにおすすめのアドオンが「サテライトオフィス・クライアント証明書 for Google Workspace」だ。これはPC、タブレット、スマートフォンといった端末に証明書を発行することで、アクセス許可された端末を判別可能にし、IDとパスワードでの認証に端末認証を追加した二要素認証により、強固なセキュリティを実現できる。 Windows、Mac、Android、iOS、Chrome OSに対応しており、管理者による証明書の一括配付や失効管理とユーザー請求による発行・配布の両方が可能だ。在宅勤務時など、外部ネットワークを経由したシステム利用の場合でも安全に業務を行える。さらに「サテライトオフィス・セキュリティーブラウザ for Google Workspace」を組み合わせて利用すれば、安全なアクセスだけでなく、ブラウザを利用する際のダウンロードの禁止や利用URLの制限など、管理者によるコントロールが可能になる。 大きな特徴は、これらの機能が「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」に組み込まれているということだ。「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」を導入した企業は、追加料金なしで端末認証もセキュリティブラウザも利用できる。安全性を高めるために、あれこれとサービスや機能を追加するとコストがかさみ、管理の手間も増えてしまうものだが、「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」さえ導入すれば、日常業務を支えるセキュリティ機能の多くを標準で利用できるのは大きな魅力だろう。とはいえ、ログインが容易でもパスワードの入力はやはり面倒なケースもあるだろう。たとえば、現場などではデスクに置いて作業できる環境がなかったり、学校では低学年児童にキーボードを利用させること自体難しかったりすることがある。また、IDとパスワードにクライアント証明書を追加するだけでなく、さらにセキュリティを高めたいという需要があるかもしれない。その双方に対応するのが指紋認証だ。 サテライトオフィスでは追加デバイスとして「ATKey」を購入することでFIDO2.0(生体認証)によるログインも可能だ。Windows、Mac、Chrome OSに対応しており、USBポートに指紋認証デバイスを差し込むだけで手持ち端末が指紋認証対応端末になる。セキュリティ対策のアドオンとしては、この他にも「サテライトオフィス・メール誤送信防止/標的型攻撃メール対策機能 for Google Workspace」や「サテライトオフィス・大容量ファイル転送 for Google Workspace」などを用意している。 「サテライトオフィス・メール誤送信防止/標的型攻撃メール対策機能 for Google Workspace」は、メール送信時に社外アドレスが含まれていることや添付ファイルの有無と拡張子などを確認し、画面に警告を表示する。また受信メールに対しても送信元のドメインや文中のURL、添付ファイルの内容などを確認して警告する。うっかり誤送信や標的型攻撃の被害を受ける前にワンクッション置いてくれる機能だ。「サテライトオフィス・大容量ファイル転送 for Google Workspace」は、Google Chromeの拡張機能を利用しGmail画面からシームレスにGoogleドライブを利用することで、メールでは送れない大容量ファイルの送受信を実現可能にする。どちらも日常の小さな不便や不安を解決してくれる機能といえるだろう。サテライトオフィスではこのようなアドオンを豊富に提供している。ぜひ自社に必要なアドオンを選択し、組み合わせることで快適な業務環境を構築して欲しい。

