Directory Synchronization (or) passwordSynchronization is enabled for your tenant:<redacted> ディレクトリ同期が有効化され、正常に機能している。

Active Directory Synchronization or Password Synchronization needs to be enabled for your tenant:<redacted>. This is something your Office 365 administrator can fix. ディレクトリ同期が有効化されていない。

Your tenant<redacted>password Synchronization server hasn't successfully synchronized with Office 365 in the last three hours. The last time it synced was 9/23/2020. ディレクトリ同期は有効化されているが、表示された日付以降、同期されていない。

Your tenant<redacted>directory Synchronization server hasn't successfully synchronized with Office 365 in the last three hours. The last time it synced was 1/1/0001. ディレクトリ同期は有効化されているが、同期が一度も完了していない。