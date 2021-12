ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBK)主催の「HBK Tech Day 2022」が2022年1月26日(水)~28日(金)の3日間にわたり開催!

本セミナーでは、法規制や電動化など、国内外問わずめまぐるしい変化を遂げるデジタル世界が製品開発に与える影響、国内外の市場ニーズに対応した製品を作るための具体例、解決方法、事例などHBKが考える製造を取り巻く課題、それを克服するための独自のアプローチについて、お客様の事例とともにご紹介します。

26日・27日はオンラインにて、28日はオンラインとオフラインの同時開催によるハイブリッド形式でお届けします。さらに28日のセミナー終了後には懇親会も実施予定です。



※オフラインでの参加定員は約50名のため、応募状況によりオンラインでの参加をお願いする場合がございます。ご了承ください。

※懇親会へのお申込みは1月14日(金)までとなっております。

タイムスケジュール

DAY1:1月26日(水)― オンライン ―







14:00~14:25/HBK 池田 亮太

『Tech Day開催について』



14:30~15:15/日本ヴイアイグレイド 奥村 将崇氏

『リアルとバーチャルをつなぐNVHシミュレータの最新機能』



15:30~16:30/HBK Rabah Hadjit、Andreas P. Schuhmacher

『Source-Path-Contribution Analysis(伝達経路寄与解析):構造伝搬荷重の同定(従来法と

Blocked Force)のための理論と応用、空気伝搬用のWideband VVS(広帯域体積速度音源)』



16:45~17:45/HBK Steve Tudberry

『デジタルの世界で卓越した製品を開発するための次世代テストプラットフォーム

(HBK’s next-generation test platform for developing superior products for the digital

world)』



DAY2:1月27日(木)― オンライン ―







10:00~11:00

『シンフォニアテクノロジー(株)の電動化評価への取り組み』



11:15~12:30/HBK 相川 誠、植村 拓朗

『マルチモータ評価ベンチにおけるPower/効率測定とNVHテスト』



13:30~14:30/HBK 赤津 学

『モータ評価のための高精度・高速対応トルクセンサ』



14:45~15:45/HBK 村田 年史

『力・トルク等の力学測定と音響振動測定における信頼性評価と校正標準器/校正システム』



16:00~17:00/HBK Michael Guckes

『HBKセンサーとIIoT - スマートな生産と時間と費用の節約のために

(HBK Sensor & IIoT - Get smart in your Production and save time and money)』



17:15~18:15/HBK Jose Monteiro、Cristina Barbosa

『光ファイバーセンサーによる構造物耐久性、診断モニタリング』



DAY3:1月28日(金)― ハイブリッド ―







10:00~10:05/HBK 池田 亮太

『開会のあいさつ』



10:05~10:45/日産自動車株式会社 白橋 良宏氏

『自動車車外騒音規制の最新動向について』



10:55~12:00/日本ミシュランタイヤ株式会社 齊藤 由典氏

『ノイズマップを用いた東大阪市における道路交通騒音低減策の効果の予測』

/HBK Rabah Hadjit、坂本 優美子

『パスバイ試験とタイヤ騒音の課題解決支援の取り組み』



13:00~13:50/一般社団法人スモールファン研究会 君塚 郁夫氏、HBK 竹田 都萌

『騒音評価の未来:音響パワーの基礎と最先端』



14:00~14:55/日本道路株式会社 井澤 克則氏、

道路・環境騒音・音響振動コンサルタント 溝上 喜美男氏

『舗装路面と道路騒音ならびに最近の舗装について』

/HBK 木村 正輝

『路面吸音率計測の規格とアルゴリズム』



15:10~16:10/スズキ株式会社 鈴木 健太氏

『インドアパスバイ寄与度解析データを活用した車外騒音予測システム手法(第一報)』

/HBK Fraser Henderson、佐藤 雄一

『車外騒音試験から高度な車外騒音ソリューションを含む他のアプリケーションへの展開

(Expanding from Pass-by Testing to Other Applications, including Advanced Pass-by

Solutions)』



16:10~16:15/HBK 深津 朋之

『閉会のあいさつ』













※スケジュールおよびセッション内容は予告なしに変更になる場合がございます。

※海外スピーカーによるセッションには、字幕または通訳が付きます。

HBK Tech Day 2022 開催概要

会 期:2022年1月26日(水)~28日(金)

開催形式:DAY1・DAY2 オンライン

DAY3 ハイブリッド

参加費用:無料

主 催:HBK

運営協力:株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局





