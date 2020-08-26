デル・テクノロジーズの法人（ビジネス）向けソリューションでオフィスやテレワーク環境を改善してきたマイナビニュースの面々。これまでは営業や編集といったビジネスパーソンの生産性向上を目指してきたが、専門的な作業を要するエンジニアやデザイナーなどのクリエイターによるテレワーク（在宅勤務）は可能なのだろうか?

そこで今回では、マイナビで映像制作を行うFさんの在宅勤務に密着した。クリエイターに必要なのは、モバイル性よりもより高いスペックだ。

いつも協力をお願いしているデル・テクノロジーズのマーケティング統括本部 広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津 和也氏に要望を伝達。クリエイターにふさわしいテレワーク向けPC環境を選定してもらった。届いたのは、プロフェッショナル向けグラフィックスを搭載したモバイルワークステーション「Dell Precision 3541」と3台のモニター、そして周辺機器だった。

果たしてFさんは、在宅勤務でオフィスと同じように業務を行えるのだろうか。 Fさんの在宅勤務を通じて、「Dell Precision 3541」とディスプレイ、周辺機器を使ったクリエイターの働き方改革をチェックしたい。

クリエイターに求められるハイスペックPC

1人暮らしでワンルームマンションに住むFさん。テレワークの拠点は、ダイニングテーブルとして使うこともあるデスクだ。生活空間の一部がそのまま仕事用のスペースになる。

Fさんの要望に合わせて用意された「Dell Precision 3541」は15.6インチのノートPC。CPUに第9世代のIntel Core i7やXeon、ビデオカードとしてNVIDIA Quadro P620を内蔵することで高いパフォーマンスを実現した、いわゆるモバイルワークステーションといわれる製品となる。sRGBの色域を100%カバーした高い色再現性を備えるディスプレイを選択できるため、これ一台でクリエイティブな業務を行うことができる。

ちなみに、2020年第1四半期までで、Dellのワークステーション製品は世界では10期連続、日本は同年同期シェアNo.1を獲得している。(詳しくはこちら)

Dell Precision 3541は、高いハードウェアスペックを備えるだけでなく、デル・テクノロジーズ独自の「Dell Precision Optimizer」を搭載している。これはワークステーションを自動的にチューニングし、特定のプログラムを超高速で実行するもので、SCCMとKACEの統合により、IT管理者がPCをリモートで強化することを可能とする。これにより利用者は、PC本体のスペックを存分に使いきることができる。

Dell Precision Optimizer

電源ボタンには、Windows Helloに対応した指紋認証用センサーを搭載可能。起動するために電源ボタンに触れるだけで素早くログインが行える。オプションでWindows Hello対応のWebカメラを選択することもできるので、より手軽な認証を求める方はこちらを検討するのもよいだろう。

並のデスクトップPCを凌駕するほどのスペックを有しながらも持ち運びが容易なため、大きなスペースを確保する必要もない。

Fさんは「Dell モバイルProワイヤレスマウス MS5120W」を追加しただけですぐにいつも通りの使い勝手が得られたようだ。

HDDに比べコンパクトに持ち運べる「Dell ポータブルSSD USB-C 250GB」を利用すれば、大容量のデータを高速で本体にコピーしたり、直接編集したりすることもできる。

正確な色再現ができるハイエンドモニターを設置

「Dell Precision 3541」は色再現性に優れたモニターを選択できるため、本体のみでも十分に業務は行える。ただし、映像や画像、音声などを扱うクリエイティブな仕事では、作業領域が広がれば広がるほど生産性が向上する。普段マルチディスプレイで仕事をしているFさんも、やはりノートPCに搭載されたモニター1枚だけでは画面が手狭に感じるようだ。

そんなこともあろうかとデル・テクノロジーズの粟津氏が送ってくれたのが、USB Type-C接続に対応したディスプレイ、デル・テクノロジーズのデジタルハイエンドシリーズだ。なかでも品質と価格、そして設置のしやすさを両立させているのがフルHD（1,920×1,080ドット）の「U2421HE 23.8インチUSB-C HUB モニター」だ。USB Type-Cケーブル一本でPower Delivery および Display Port over USB Type-C 対応のノートPCと接続可能。ケーブル1本接続するだけでノートPCに給電しながら映像や音声、USB信号の伝送が可能。また、U2421HEは有線LANポートもモニターに内蔵されている為、必要な時だけノートPCに接続して有線LANによる安定したネットワーク環境での利用も可能だ。

こういったディスプレイ1枚を追加すれば、編集用アプリとメール、Officeなどのアプリを別画面で操作できるので、画像や動画、音声の編集はぐっとラクになる。

また、テレワークではWeb会議を利用したやり取りが増えるため、画面がチャットで埋まりやすい。作業用のディスプレイとコミュニケーション用のディスプレイを分けておくことでスムーズなやり取りが可能となる。

正確な色表現を求めるデザイナーやフォトグラファー、ビデオクリエイター向けには、Thunderbolt™ 3を搭載した4K（3,840×2,160ドット）モニター「UP2720Q 27インチ4K ワイドモニター」がある。このUP2720Qの最大の特徴は、測色計を内蔵しており、カラーマネジメントが行えること。別売りのCalMANのキャリブレーションソフトとシームレスに連携し、色補正などのさまざまなタスクを実行することができる。

Fさんは会社でもデュアルディスプレイ環境で、モニター2台をまたぐようにアプリを使用することもある。そこで27インチモニター2台を用意し、「Dell Precision 3541」とあわせてトリプルディスプレイ環境を作った。

どこでも仕事ができるモバイルワークステーション

公私のメリハリをつけて働くことがテレワークの秘訣だが、それでも急なメールに対応しなければならないときはあるだろう。また、クリエイターならばアイデアが煮詰まった時に場所を変えて考えたいときもあるはずだ。

デスクトップPCと違い、どこにでも持ち運べるのはモバイルワークステーションの利点。「Dell Precision 3541」なら、ソファに座ったりベッドに寝転がっていても高いパフォーマンスを実現できるため、家の中のどこでもパワフルな編集が可能だ。

モバイルワークステーションも用意された「"テレワーク・デイ"パッケージ」

在宅勤務でクリエイティブな仕事に挑戦したFさんは、打ち合わせをしながらビデオ編集や画像加工、アイデア出しや急なメール対応、そして同僚とのコミュニケーションまで、オフィスにいるときと同じか、もしくはそれ以上に快適に働くことができた。クリエイターであっても、モバイルワークステーションを用意すれば自宅で十分な作業が行えることがわかる。

昨今の社会情勢から急速に在宅勤務が浸透するなか、真っ先に対応が進んだのはコミュニケーションを主軸とした業務を行う営業職などだ。しかし、在宅勤務が当たり前の制度として確立していくに従い、それ以外の業務を行う従業員のテレワーク環境も充実させていかねばならなくなるだろう。

なかでもクリエイティブ職はハイスペックなPCを必要とするため、対応が後手に回りがちだ。だがデル・テクノロジーズ社員が自らテレワークを行い、必要性を高く感じたものを組み合わせた「"テレワーク・デイ"パッケージ」では、モバイルワークステーションパッケージも取り扱っている。その性能の高さと拡張性は、実際に製品を使用したFさんがなによりも実感している。クリエイティブ職のテレワーク実現でお困りの企業は、この機会に「"テレワーク・デイ"パッケージ」の活用を考えてほしい。

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