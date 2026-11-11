AI活用と内製開発、セキュリティをテーマとする、大手企業向け2カンファレンスが2027年5月同時開催

Growth DXは11月9日、大手企業向けのカンファレンス「Enterprise IT CONFERENCE 2027」と「Cybersecurity CROSS」を2027年5月18日に同時開催すると発表した。あわせて両イベントの出展・協賛企業の募集を開始した。前者はAI活用と内製開発、後者はサイバーセキュリティをテーマとし、同じ日に同じ会場で開催する。生成AIの業務利用が広がるなか、IT部門とセキュリティ部門が連携して意思決定する場面が増えていることを踏まえた企画だという。

AI活用とセキュリティの両立が課題に

同社によると、生成AIの進化に伴い、大手企業ではAI活用と内製開発への対応が経営課題になっている。一方、AIの活用やシステムの内製化を進めるにはセキュリティ対策との両立が欠かせず、IT部門とセキュリティ部門が連携して判断する機会も増えているという。

同社はこれまで、領域特化型のオフラインカンファレンス「BtoB Growth EXPO」シリーズを21回開催してきた。

AI活用・内製開発とサイバーセキュリティをそれぞれ扱う

「Enterprise IT CONFERENCE 2027」は、大手企業のAI活用と内製開発をテーマとするカンファレンスだ。実際に取り組みを進める企業の担当者が、導入・実装の過程で直面した課題や、その解決に向けた取り組みを共有する。2026年9月に開催した前回は、566名の申し込みがあったという。

一方、「Cybersecurity CROSS」は、「経営とセキュリティが交差する、次世代のビジネス防衛戦略」をテーマに開催する。ランサムウェア対策やゼロトラストの実装、サプライチェーン・セキュリティ、生成AIとセキュリティなど、大手企業のセキュリティ担当者が直面する課題を取り上げる。

「Enterprise IT CONFERENCE 2027」は大手企業のIT部門やDX推進部門の意思決定層、推進リーダー、担当者を対象とし、想定来場者数は200名。「Cybersecurity CROSS」は情報システム部門やセキュリティ管掌部門などでセキュリティ対策を担う担当者を対象とし、300名の来場を想定している。

両イベントとも、会場は浜松町コンベンションホール（東京都港区）で、開催時間は13時から18時まで（懇親会を含む）。参加費は無料で、事前登録制となる。来場申し込みは事務局が1件ずつ確認する審査制を採用し、営業目的や対象外の参加を制限する。

出展企業はIT部門とセキュリティ部門の双方に接点

出展・協賛企業向けには、スポンサーセッションでの登壇、企業ブースへの出展、事前スカウトによる面談予約、リード提供などを組み合わせたプランを用意する。

同社は、生成AIのガバナンス、ゼロトラスト、クラウド、ID管理など、IT部門とセキュリティ部門の双方に関わるソリューションを提供する企業であれば、1日で両イベントの来場者と接点を持てるとしている。

登壇を含むプランの受付期限は、「Cybersecurity CROSS」が2026年12月末、「Enterprise IT CONFERENCE 2027」が2027年1月31日を予定している。出展企画書は、Enterprise IT CONFERENCE 2027とCybersecurity CROSSの各ページからダウンロードできる。