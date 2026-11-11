「構成プロファイル」とは？　Appleデバイスを効率よく導入・設定するための“虎の巻”

「構成プロファイル」は、Appleデバイスの設定をまとめて配布・適用するためのファイルのこと。Wi-Fiやメール、機能制限などの設定を1つのファイルに記述し、MDM経由で全端末に配布して一括で設定できます。

なお、構成プロファイルにより管理していた一部の項目は、DDM（Declarative Device Management、宣言型デバイス管理）に移りつつあります。この流れも頭に入れておく必要があります。

構成プロファイルでWi-Fiやアカウントの設定をまとめて適用

構成プロファイルは、おもに導入・管理の場面で用いられます。

企業や学校がiPhoneやMacなどのAppleデバイスを導入する際、ネットワークの接続設定やメール設定、端末の制限設定などをあらかじめ済ませてからユーザーに配布する必要があります。数台程度ならばシステム管理者が手作業で設定できますが、導入する台数が数十台や数百台ともなると、手作業で設定するのは現実的ではありません。

そこで活用されるのが「構成プロファイル」。OSの設定情報が記述された“虎の巻”ともいえる存在で、さまざまな設定を複数のデバイスに対して自動的に適用できます。作業の負担が減るだけでなく、ミスを防いで確実に実行できます。

ポイントとなるのは以下の2点です。

設定情報のまとまり「ペイロード」で構成される

構成プロファイルは、拡張子が「.mobileconfig」のXMLファイル。Wi-Fiの接続設定やアカウント設定、証明書、機能制限、パスコードのポリシーといった設定を、それぞれペイロードと呼ばれる情報として記述し、必要なペイロードをまとめたものを1つの構成プロファイルとして保存します。

構成プロファイルの配布は基本的にMDM経由

構成プロファイルは、メールなどで配布して利用者が適用することも可能ですが、MDMサーバーを経由して構成プロファイルを配布して適用するのが一般的です。MDMでの配布の方が作業が効率的になり、各デバイスの設定状況をシステム管理者が管理しやすくなるメリットがあります。業務で利用するアプリケーションの配布や設定も、MDMと組み合わせることで効率的に実行できます。

時代はDDMへ。構成プロファイルからの移行が進む

Appleは、構成プロファイルによる管理からDDMへの移行を進めています。OS27では、OSアップデートの延期設定など、一部の設定がDDMでのみ可能になっています。構成プロファイルによる管理がすぐに役目を終えるわけではなく、当面は両者を併用する必要がありますが、新しい設定はDDM優先になる流れは覚えておきましょう。