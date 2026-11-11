ネクストモードはなぜMac管理にJamfを選んだのか？ Oktaとつなぐ端末・ID管理

ネクストモードでは、従業員が選んだMacをMDMの「Jamf Pro」で管理し、ID管理には「Okta」を使っています。以前はWindowsとMacを同じ製品で管理していましたが、Macの運用には専用の管理ツールを採用しました。アプリや証明書の配布、認証との連携、端末の例外対応など、日々の運用から選定の理由を聞きました。

Mac管理をJamf Proへ移行した理由

ネクストモードでは、当初「VMware Workspace ONE（現：Omnissa Workspace ONE）」にWindowsとMacの管理を集約していました。もともとは複数のOSを1つの製品で扱う方針でしたが、運用の負荷や顧客支援によって得られた知見を自社にも取り入れたいという考えから、2023年にJamf ProをMac管理のために採用しました。

「実際にお客様の多くがJamfを使っていて、『Jamfはよい』という話もよく聞きました。それならば、私たち自身も使って知見を蓄積すれば、お客様を支援するときに経験を活かせます」（久住氏）

この選択の背景にあるのが、「ベスト・オブ・ブリード（Best of Breed）」という考え方です。これは、複数のOSやサービスを1つの製品群にそろえるのではなく、各分野で自社の要件に適した製品を組み合わせるアプローチです。

同社では、Jamf Proをアプリケーションや構成プロファイル、証明書の配布を中心に利用しながら、ネットワークの制限やWi-Fi設定の配布なども一部で行っています。従業員が必要なアプリを選べるJamf Self Serviceも用意していますが、業務に使うアプリはある程度決まっているため、必要なものを各自で導入する運用です。

また、MDMは毎日頻繁に操作するものではないため、シンプルで一貫性のあるUIが重要という久住氏。

「Jamfは画面の動線がわかりやすく構成もシンプルなため、久しぶりに操作するときにも迷わず操作できるので使いやすいですね」（久住氏）

ネクストモードでは、Jamf ProとJamf Connectを用いて「Okta Workforce Identity」と組み合わせることで、ゼロトラストネットワーク環境を構築しています。

OktaとJamfの連係で端末を認証条件に

同社では、従業員のアカウントとIDの管理を、IDaaSの「Okta Workforce Identity（以下、Okta製品）」で管理しています。業務で利用するSaaSへのログインもOkta製品のSSO（シングルサインオン）を経由する設計です。

Okta製品とJamfを組み合わせる利点について、久住氏は端末の状態に応じた認証制御を挙げます。Okta製品のAdaptive MFA（適応型多要素認証）などを使い、Jamfで証明書を配布・管理した端末からのみ認証を許可する構成です。

「こうした連係自体はWorkspace ONEでも実現できますが、JamfとOkta製品の組み合わせについては公開されているドキュメントやナレッジが豊富で、より運用しやすいと感じています」（久住氏）

また、ID管理と各種クラウドサービスをノーコードで接続できる「Okta Workflows」とJamf側のコネクター、APIを組み合わせれば、グループ変更や端末制御などの処理を手軽に自動化できるといいます。

「端末とIDを組み合わせる目的は、利用者がどの端末からどのサービスにアクセスしているかを確認し、条件に応じて認証を制御することです。製品を導入するだけでゼロトラストが実現するわけではありませんが、従業員がどこからでも安全かつ快適に業務をするためには欠かせない仕組みと言えるでしょう」（萩原氏）

業務で利用可能なサービスが並ぶOkta製品のダッシュボード。

一元管理と専用管理を賢く使い分ける

従業員選択制で異なるOSを併用すると、管理ツールや運用手順が増えると考えられがちです。しかし、同社では端末側を同じ会社の製品で揃えるのではなく、クラウド側で共通のIDや業務サービスを管理する方針です。

「エッジ側のプラットフォームが異なっていても、クラウド側で統制しているので、どの端末から利用しても業務に支障が出ないようにしています」（萩原氏）

今後は、ソフトウェアのバージョン管理をさらに重視したいと話す萩原氏。古いバージョンの製品が脆弱性の原因になる場合があり、自動更新に対応しない製品や長く起動していない機器などがあると管理上の課題になるためです。

「管理画面から更新を実行できるパッケージストアのような機能は情報システム部門の助けになると思いますので活用を進めていきたいです」（萩原氏）

自由な働き方のためにMacを使う選択肢を増やしながら、クラウド側では共通の認証やサービスを整え、端末の種類に応じて必要な管理を行うネクストモードの運用思想。後編では、同社が社内で試している生成AIの管理と、場所を限定しない働き方を紹介します。

（後編に続く）