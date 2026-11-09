サイバーフォートレスは11月2日、ランサムウェアに関する情報を体系的に発信する専門情報サイト「ランサムウェア対策ナビ」を開設したと発表した。基礎知識から感染時の初動対応、EDRやバックアップ製品の選定基準までを、特定のベンダーや製品に依存しない立場で整理する。企業の経営者や情報システム担当者、セキュリティ担当者が、自社に必要な対策を判断する際の材料とすることを想定している。

情報が多く専門的で、対策の判断に迷う企業

同社によると、ランサムウェア攻撃は継続して発生しており、その被害は情報システムの停止やデータの暗号化・窃取にとどまらず、取引先や顧客、サプライチェーンを含めた事業活動全体に及ぶケースもある。一方で、対策に関する情報は多岐にわたり、専門的になりやすい。「何から対策すればよいのか」「自社にはどこまでの対策が必要なのか」「実際に感染したら、最初に何をすればよいのか」といった判断に迷う企業は少なくないという。

同社はこうした状況を踏まえ、立場や目的に応じて必要な知識にたどり着ける場として同サイトを立ち上げた。情報を探すだけでなく、実際の判断や行動につなげられる「知の基盤」を目指すとしている。

基礎知識から初動対応、製品選定まで6分野を用意

主なコンテンツは6分野。「基礎知識」では、ランサムウェアの仕組みや感染時の影響、代表的な感染経路や攻撃パターンを解説する。「基本対策」では、バックアップ、認証強化、脆弱性対策など、企業が取り組むべき基本的な対策を整理する。「被害事例・リスク」では、国内外で発生した被害や攻撃事例をもとに、注意すべきリスクや攻撃傾向を紹介する。

「感染時の初動対応」では、感染が疑われる場合の確認方法から、社内外への連絡、調査、復旧まで、インシデント発生時に必要となる対応を整理する。「製品・サービスの選定基準」では、EDR、バックアップ、ランサムウェア対策製品について、それぞれの役割と比較・選定時のポイントを取り上げる。

さらに「実務ツール・判断支援資料」として、情報システム担当者やセキュリティ担当者が実務で使えるチェックリストや対応フォーマット、製品選定時の判断資料を順次公開する予定だ。

「どの製品を入れるか」より「自社に何が必要か」

同社は、ランサムウェア対策で重要なのは特定の製品を導入することではなく、自社の規模やシステム環境、リスク、予算などを踏まえて必要な対策を判断することだとしている。そのため同サイトでは、どのような対策があるのか、それが何を防ぐためのものか、どのような企業に必要か、製品やサービスを比較する際に何を見るべきか、といった検討・判断のための情報提供を重視する。

ランサムウェア対策の優先順位を整理し、製品選定やインシデント対応の手順を検討する情報システム担当者にとって、ベンダー中立の立場でまとめられた情報源のひとつとなる。