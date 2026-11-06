NTT西日本とNTTスマートコネクトは10月29日、企業や自治体向けに「ゼロトラスト導入・運用支援サービス」の提供を開始した。Zscalerのアクセス制御機能を中心に、ID管理やエンドポイントセキュリティ、端末管理などを組み合わせたゼロトラスト環境の構築から、導入後の監視・運用までを一元的に支援する。複数のセキュリティ製品を個別に導入・管理する情報システム部門の負担軽減を図る。

境界防御からの移行で増す情シスの運用負荷

クラウドサービスの普及や働き方の多様化に伴い、社内外のネットワークを区別して守る従来の境界防御型セキュリティから、アクセスごとに利用者や端末を検証するゼロトラストへの移行が求められている。

一方、ゼロトラスト環境を構築するには、端末、ネットワーク、クラウドサービスにまたがる複数のセキュリティ機能を組み合わせる必要がある。導入後もアクセス権限の変更やログの監視、セキュリティポリシーの更新などが発生し、IT人材の確保が難しい企業では運用負荷が課題となっている。

構築から運用までを一元化

今回のサービスでは、NTT西日本がゼロトラスト環境の要件定義・設計から構築、運用代行までを担当。NTTスマートコネクトは、Zscalerの提供と、それに付随するクラウド基盤の提供・保守運用を担う。

両社はZscalerのMSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）パートナーとして認定されており、NTT西日本グループ内でZscalerを導入・運用してきたノウハウも活用する。

ID管理や端末保護にも対応、運用監視やヘルプデスクも提供

サービスの中核となるのは、Zscalerによるアクセス制御だ。利用者や端末の場所に依存せず、クラウド上で認証やアクセス制御を行うSSE（Security Service Edge）の仕組みを活用する。端末管理（MDM）を活用したゼロトラスト環境も支援対象となる。

これに加え、ID管理（IDP）、エンドポイントでの脅威を検知・対応するEDR、情報漏えい対策（DLP）などの機能を順次提供する予定だ。

NTT西日本は、ゼロトラスト環境の標準パッケージを設計・構築するとともに、導入後のセキュリティポリシー変更、アクセス管理、ログ調査、ヘルプデスクなどをマネージドサービスとして提供する。セキュリティ監視にも対応し、企業が複数の製品やサービスを個別に管理する負担を減らすとしている。

料金は利用環境や構成内容によって異なり、個別の問い合わせが必要となる。NTT西日本は今後、セキュリティ事業者との連携を通じて対応領域やマネージド機能を拡充する方針だ。

Mac導入企業は各機能の対応OSを確認

IDPやEDR、DLPなどは順次提供予定とされており、導入時には利用可能な機能の確認が必要となる。また、リリースでは対応OSが明示されていないため、Macを含む端末環境で導入を検討する場合は、EDRやMDMなど各機能の対応状況も確認しておきたい。