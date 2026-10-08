米Anthropicは10月7日（現地時間）、Claude 5.5シリーズの小型AIモデル「Claude Haiku 5.5」を発表した。同日からClaude Platformのほか、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、Microsoft Azureで利用できる。APIのモデルIDは「claude-haiku-5-5」である。

Haiku 5.5は、大量処理やコストの制約が厳しい用途を想定したモデルである。Anthropicは主な用途として、要約、情報の圧縮、データベース検索、分類などを挙げている。各モデルを標準速度で比較した場合、同社がこれまで提供したモデルの中で最速であり、ライブカスタマーサポートやブラウザー操作など、応答速度が求められる用途にも適するという。

Anthropicが公表したベンチマークによると、Haiku 5.5は前世代のHaiku 4.5から性能が向上した。コンピューター操作を評価するOSWorld 2.1のオフラインサブセットでは72.4％を記録し、Haiku 4.5の15.7％を大きく上回った。エージェント型コーディングのTerminal-Bench 4.0では39.2％、知識労働を評価するGDPval-AA v2.1では1620を記録した。比較対象として示されたGPT-6 Lunaは、それぞれ48.9％、16.4％、1437だった。

Haikuシリーズとして初めて、処理時の「effort」を調整できるようになった。用途に応じてコストを抑える設定と、より高い推論性能を狙う設定を使い分けられる。Anthropicは、複雑なエージェント型コーディングなどでは、引き続きSonnet 5.5やOpus 5.5の使用を推奨している。Haiku 5.5はこうした処理を担う上位モデルを支援するサブエージェントとして、検索や要約など範囲を絞ったタスクに適しているという。

料金はプロンプトの長さで変わる。10万トークンまでは、100万トークン当たり入力0.10ドル、出力0.50ドル。10万トークンを超える場合は入力0.50ドル、出力2.50ドルとなる。Haiku 4.5と比べ、10万トークンまでは90％、10万トークン超では50％安い。Anthropicによると、Haiku 4.5へのリクエストの約90％が10万トークン以下だった。トークナイザーの変更によって同じ処理でも使用するトークン数がやや増えることを考慮しても、平均的な実行コストは約75％下がるとしている。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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