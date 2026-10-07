国際調達情報は10月7日、同社が運営する生成AIサービス「FastMetal」で、仏Mistral AIの大規模言語モデル（LLM）「Mistral Large 4」の提供を10月6日に開始したと発表した。入力100万トークンあたり121.52円、出力100万トークンあたり373.48円（税別）の円建て料金で提供する。

Mistral AIが10月6日に公開した最新モデル

Mistral Large 4はMistral AIが10月6日に公開プレビューとして発表した最新の大規模言語モデル。ソフトウェア開発向けベンチマーク「DeepSWE 1.1」で61.7％、「Terminal Bench 4.0」で28.3％のスコアを公表している。Mistral AIによると、Mistral Large 4は総パラメータ数約1兆、アクティブパラメータ約490億のマルチモーダルモデルで、文章と画像の両方を扱える。160以上の言語にも対応するという。

52万トークン超のコンテキスト長と画像入力に対応

FastMetalではMistral Large 4をコンテキスト長524,288トークンで提供する。長い資料や複数文書をまとめて読み込ませた質問に対応するほか、チャット画面に添付した画像の内容を読み取って回答できる。

FastMetalのトップページ

モデルページでは、文章要約、翻訳、プログラムの不具合修正などを含む43の共通質問に対する回答例を公開しており、他モデルの回答との比較が可能となっている。

円建て・前払いで提供、銀行振込にも対応

利用料金は入力100万トークンあたり121.52円、出力100万トークンあたり373.48円（いずれも税別）。支払い方法はクレジットカードと銀行振込に対応する。前払い方式を採用しており、チャージした残高を超えて課金されることはない。サブスクリプション契約や最低利用額も設定していない。