Microsoftは10月20日(現地時間)、Windowsのドライバーに関するよくある質問への回答をまとめた記事「Understanding driver updates」を公開した。経験の浅いユーザーにとって、ときにドライバーは大きな悩みの種になることがある。この記事では、ドライバーの更新についてユーザーが知るべき基本的な情報がまとめられている。

Windowsのドライバーは、OSやアプリケーションがデバイスとの間で正しい通信を行うための重要な役割を担っている。Windowsは必要に応じて、ドライバーの更新プログラムを自動的にダウンロードしてインストールすることで、PCを最新の状態に保つ。Microsoftのサポート記事では、「ドライバーの更新とは何か」や、「ドライバーの更新は誰が提供しているのか」といった基本的な疑問に答えている。

リリース日が古いドライバーインストールの誤解

中でも注目すべきは、リリース日が古いドライバーに関する疑問への回答だ。Windows Updateはしばしば、リリース日が非常に古いドライバーをダウンロードすることがある。リリース日が古いために、ユーザーは誤って古いバージョンをインストールしてしまったと誤解しがちだ。しかし、そうではないという。

Microsoftによれば、ドライバーの日付はプロバイダーが任意に指定できる値で、あくまでも説明的な情報に過ぎないという。重要なのは、Windows Updateはインストールするべきドライバーを決定する際には、この日付情報を当てにしていないという点だ。判断基準はあくまでもドライバーファイル内にプロバイダーが設定したターゲット情報であるため、リリース日の情報に惑わされずに、最適なドライバーを選択できるとのことだ。

同じように見える複数のドライバーに関する回答

同じように見える複数のドライバーがインストールされることがあるのはなぜかという疑問にも回答がある。デバイスの設計では、効率性を高めるために1つの機能を複数のドライバーに分割して提供することがよくあるという。その場合、関連する複数のドライバーが同時にインストールされるため、見た目上は同じものが並んでいるように見えることがある。

昔に比べればユーザーが直接ドライバーを意識する機会は減ったが、それでもPCをアップグレードする際などには、しばしばドライバーの更新でつまづくことがある。Windows 10のサポート終了に伴ってPCをアップグレードするユーザーが増えている中で、このサポート記事はドライバーに関する疑問を解決するための糸口になるかもしれない。