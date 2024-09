Google Chromeチームは9月10日(現地時間)、公式ブログ「3 Chrome updates to help you stay on top of your tabs」において、Chromeのタブ管理に関する3つの新機能を紹介した。これらの機能はGoogle AIによって実現したもので、PC、タブレット、スマートフォンのいずれの端末でもタブへのアクセスや整理が簡単になるという。アップデートは近日中に公開される。

iOS版でもタブグループが利用可能に

1つ目の新機能は、Android版にはすでに実装されている「タブグループ」だ。関連する複数のタブをグループ化して任意の名前と色を設定できるというもので、この機能がiOS版Chromeでも利用できるようになる。これによって、たくさんのタブを開いている場合でも、目的のタブを簡単に見つけられるようになる。

複数のタブをグループ化 出典:Google

デバイス間でタブグループを同期

2つ目の新機能は、異なるデバイス間でのタブグループを同期して共有可能になるというもの。例えば、スマートフォンで調べ物をして関連するWebサイトをタブをグループにまとめた後で、PCやタブレットに移動し、同期されたタブグループを使って調べ物を再開するといったことができる。タブグループの同期はすべてのデスクトップとモバイルデバイスで自動的に利用できるようになるという。

デバイス間でタブを同期して共有 出典:Google

他のデバイスで開いたWebサイトに簡単にアクセスする

3つ目の新機能は、他のデバイスで開いたタブの情報に基づいて、Chromeが次に開くWebサイトを提案するというもの。例えば、PCを使ってWebサイトを閲覧し、その後で移動中にモバイルデバイスでChromeを開くと、PCで開いていたサイトが提案される。デバイスを変えてもスムーズに作業の続きを始められる。

他のデバイスで開いていたWebサイトを提案 出典:Google

タブの利便性を向上するこれらの新機能は、近日中に最新のChromeに導入される予定となっている。