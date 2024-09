AKKODiS(アコーディス)の日本法人でコンサルティングサービスを提供するAKKODiSコンサルティングは9月4日、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するために「Microsoft Copilot for Microsoft 365」の基本的な操作を習得できる研修プログラムの提供を開始することを発表した。

同サービスではMicrosoft Copilotを導入検討段階の企業向けと導入後の企業向けにそれぞれカリキュラムを用意しており、企業の導入環境に応じた実践的な知識とスキルを習得可能な研修を提供するという。これらの講座では生成AIを効果的に活用して業務効率化を図るためのスキル習得が期待できるという。

生成AIを活用したい人向けには、Copilot for Microsoft 365をビジネスに活用する際の注意点とより有用な結果を引き出すためのコツを習得する「生成AI活用初級講座(Copilot編)を提供する。

Copilotライセンス導入前の企業担当者には、導入の意思決定に必要な情報を習得する「Copilot for Microsoft 365研修(セミナー+デモ研修)」、Copilotライセンス導入後の企業担当者には、具体的なシナリオベースでCopilot for Microsoft 365活用方法を習得する「Copilot for Microsoft 365研修(ハンズオン研修)」をそれぞれ提供。