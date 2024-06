LegalOn Technologiesは6月25日、日本マイクロソフトと連携してMicrosoftが提供するMicrosoft Copilot for Microsoft 365(以下、Copilot for Microsoft 365)のプラグイン連携を開始したことを発表した。これにより、Microsoft Teams上で契約書のひな形の検索やダウンロードが可能になった。

Microsoft Teamsに「LegalForce」を追加した

LegalForceの概要

AIレビューサービスLegalForceは、契約審査の品質向上と効率化を支援する。自然言語処理などの技術と弁護士の法務知見を組み合わせており、契約書をアップロードすると契約書に潜むリスクの見落とし回避をサポート。

このほか、契約書や条文のリサーチ、校正、ナレッジ共有、案件管理、新旧対照表作成、契約書対応件数集計、ChatGPTを活用した契約書の修正文案の提案など、契約業務の品質向上と効率化を目的とする機能を搭載している。

Copilot for Microsoft 365のプラグイン連携でできること

今回、Copilot for Microsoft 365のプラグイン連携により、Copilot for Microsoft 365とLegalForceの両サービスのユーザーは、Microsoft Teams上でCopilot for Microsoft 365に話しかけることで、LegalForceを別途ブラウザで立ち上げることなく契約審査業務を開始できるようになる。

契約類型の確認、契約書の自動レビュー実行と結果の確認、LegalForceひな形の検索、LegalForceひな形のダウンロードなどに対応する。

契約類型の確認

契約書の自動レビュー実行と結果の確認

LegalForceひな形の検索