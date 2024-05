Internet Archiveは5月28日(米国時間)、「Internet Archive and the Wayback Machine under DDoS cyber-attack|Internet Archive Blogs」において、同Webサイトが断続的な分散型サービス拒否攻撃(DDoS: Distributed Denial of Service attack)を受け続けていると報じた。攻撃は3日目を迎え、Internet ArchiveおよびWayback Machineのサービスは不安定なままだが蔵書は安全と報告している。

攻撃の概要

Internet Archiveの報告によると、攻撃者は毎秒数万件の偽情報リクエストを送信してくるという。Internet Archiveの創設者Brewster Kahle氏は次のように述べ、現在対策に取り組んでいることを明らかにしている。

ありがたいことに蔵書は無事ですが、この3日間、DoS攻撃により断続的にオフラインになったことをお詫び申し上げます。関係者の支援とスタッフの懸命な努力により、より信頼性の高いアクセスを提供できるよう、防御を強化中です。この攻撃が新しいのは、持続的で、インパクトがあり、標的を絞った、適応力のある、何より卑劣ということです。

攻撃が行われている背景

Internet Archiveは米国の書籍出版業界団体と米国レコード業界団体から訴えられていることを明らかにし、この攻撃との関係を匂わせる次のような発言をしている。これら団体は著作権侵害を主張し、合わせて数億ドルの損害賠償とすべての図書館のサービス低下を要求しているという。

彼らはこの図書館(Internet ArchiveおよびWayback Machine)を完全に破壊し、あらゆる場所のすべての図書館を妨害する意図があるように思います。しかし、われわれがDDoS攻撃に抵抗しているのと同様に、すべての図書館に対するこの不当な訴訟を跳ね除けるすべての支援に感謝します。

現在、この分散型サービス拒否攻撃の攻撃元は特定されておらず、上記団体との関係は明らかになっていない。あくまでもBrewster Kahle氏の個人的な見解であり、第3者による攻撃の可能性がある。いずれにせよInternet Archiveは現在、苦境に立たされており、広く支援を必要としているものとみられる。