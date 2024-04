Betanewsは4月4日、「Google finally starts rolling out Find My Device for Android to rival Find My from Apple」において、GoogleがAndroidデバイス向けに新しいFind My Device(デバイスを探す)サービスのテストを開始したと伝えた。

Googleは2023年5月、開発者イベント「Google I/O 2023」の場で、AndroidのFind My Device機能をアップデートし、オフラインのデバイスの探索や、サードパーティーのBluetoothトラッカーの追跡も可能にする方針を発表。Betanewsによれば、一部のユーザーがインストールしたAndroidの最新のベータ版において、この新しいFind My Deviceが実装されていることが確認されたという。

Google版「デバイスを探す」サービスとは

Appleが展開しているFind My Network(探す)サービスは、MacやiPhone、iPadに加えて、タグ型のトラッカーであるAirTagも追跡することができる。また、AirTag以外のサードパーティー製Bluetoothトラッカーの追跡もサポートしている。トラッカー本体はモバイル通信網につながる機能を持っていないが、Bluetoothの電波が届く範囲の近くにiPhoneなどのモバイル通信可能なデバイスが存在する場合、そのネットワークを間借りして位置情報をiCloudに送信する仕組みになっている。

Googleが提供を予定しているFind My Deviceサービスもこれと同様の仕組みで動作する。当初の発表では2023年夏ごろにサービスが開始される予定だったが、ストーカー対策技術の強化を理由に延期が発表されていた。

本稿執筆時点で、GoogleはFind My Deviceのアップデートに関する正式な発表を行っていないが、Betanewsは、Androidの最新のベータ版の設定画面にFind My Deviceを有効にするトグルスイッチを確認したというユーザーの報告を伝えている。@AssembleDebug 氏のX(旧Twitter)への投稿では、Google Play Serviceのバージョン24.12.14のベータ版でこの機能が最初に登場したことが報告された。ただし、同じバージョンを使う全ユーザーに対して展開されているわけではなさそうだ。

Google I/O 2023では、TileやChipolo、Pebblebeeなどのサードパーティー製のBluetoothトラッカーがGoogleのFind My Deviceネットワークに参加する予定であると発表されていた。また、既存のPixel Budsに加えて、ソニーやJBL製のヘッドホンも参加予定となっていた。

世界的には、AndroidはiOSよりも高いシェアを誇っており、普及エリアも広い。したがって、GoogleのFind My DeviceサービスはAppleのものよりも広範囲で便利に使える可能性を秘めており、正式なサービス開始が期待されている。