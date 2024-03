Microsoftは現地時間2024年3月26日、Microsoft ExcelおよびExcel for the webの更新を公式ブログで報告した。Excel for the webはCSV形式のエクスポートやPower BI接続テーブルの作成、ピボットテーブルの詳細表示に対応する。また、Microsoft ExcelはOffice 365 E1およびF3でOfficeスクリプトをサポートした。

Excel for the webのCSVエクスポート機能

CSV形式のエクスポート機能はWindows版およびmacOS版のMicrosoft Excelがサポートしていたが、今回Excel for the webに拡張した形となる。筆者も試してみたがビルド16.0.17525.42300のエクスポートメニューにCSV形式は現れなかった。Power BI接続テーブルの作成は、「データ」タブ→「Power BIからのデータ」→「Power BIデータセット」に加わった「Insert Table」から実行する。

Power BI接続テーブルの作成

ピボットテーブルの詳細表示は「ピボットテーブル分析」タブに「詳細の表示」ボタンが加わり、ピボットテーブルによる詳細分析が可能になる。Officeスクリプトは利用範囲をOffice 365 E1およびF3に拡大した形だ。Microsoft Excelの操作を自動化するTypeScriptベースのマクロ/開発言語として2021年5月から利用できた。関心をお持ちの方は公式ページを参照するとよい。