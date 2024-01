CMS(Contents Management System)WordPressのホスティングサービスを提供するWordPress.comは、サービス利用者が2023年に最も多くインストールしたプラグイントップ10を発表した。

2023年にWordPress.comで最もインストールされた10のプラグイン

今回、公式ブログで紹介された2023年人気プラグインベスト10は、「All in One SEO Pack」「Astra Pro」「Contact Form 7」「Elementor」「Google Site Kit」「Jetpack Boost」「WooCommerce」「WPForms」「WP Headers and Footers」「Yoast SEO」で表示順はアルファベットで残念ながら人気順位については発表されていない。発表されたベスト10は、ホスティングサービスでプラグインをインストール可能なクリエイター、エンタープレナー、エンタープライズプラン利用者が最も多くインストールしたもので、WordPress全利用者のデータではない。プラグインの概要は以下の通りとなる。

・「All in One SEO Pack」(https://wordpress.com/plugins/all-in-one-seo-pack)

SEO対策プラグイン。2007年より提供されているWordPress SEOプラグイン







・「Astra Pro」(https://wordpress.com/plugins/astra-pro)

高機能テーマ。WooCommerceとの連携機能やストア用の複数のテンプレート、高い編集機能やカスタマイズ機能が利用できる。







・「Contact Form 7」(https://wordpress.com/plugins/contact-form-7)

問い合わせフォームプラグイン。シンプルで使いやすいのが特長







・「Elementor」(https://wordpress.com/plugins/elementor)

Webサイト構築プラグイン。ドラッグ&ドロップでWebページを作成できる







・「Google Site Kit」(https://wordpress.com/plugins/google-site-kit)

Googleサービス統合運用プラグイン。Google Analytics、Search Console、AdSense、Speedなど利用頻度の高いサービスを1つのプラグインにバンドルし統合運用を実現







・「Jetpack Boost」(https://wordpress.com/plugins/jetpack-boost) サイト高速化プラグイン。サイトの速度とパフォーマンスを分析して「Core Web Vitals」を向上させる







・「WooCommerce」(https://wordpress.com/plugins/woocommerce)

オンラインストア構築プラグイン。オンラインストア立ち上げに必要なものをすべて提供







・「WPForms」(https://wordpress.com/plugins/wpforms-lite)

問い合わせフォームプラグイン。ドラッグ&ドロップで簡単に入力フォームを作成できる







・「WP Headers and Footers」(https://wordpress.com/plugins/wp-headers-and-footers)

カスタムサポートプラグイン。インラインJavaScript、スタイルシート、CSSコード、Google Analyticsトラッキングコードなどをヘッダー・フッター領域に簡単に挿入できる







・「Yoast SEO」(https://wordpress.com/plugins/wordpress-seo)

SEO対策プラグイン。サイトのSEOに関して詳細な制御が可能



WordPress.comでは、サービス利用者向けにマーケットプレイスに利用可能なプラグインを掲載しており、掲載プラグインは50,000以上にのぼる。