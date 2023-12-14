JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は12月13日、「複数のアドビ製品のアップデートについて」において、Adobeの複数の製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性の中には、悪意のあるファイルを開いた場合に現在のユーザーコンテキストで任意のコードを実行する可能性があるものが含まれているため注意が必要。
脆弱性に関する情報を公開しているWebページ
セキュリティ脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。
- Security Updates Available for Adobe Prelude | APSB23-67
- Security Updates Available for Adobe Illustrator | APSB23-68
- Security Update Available for Adobe InDesign | APSB23-70
- Security updates available for Dimension | APSB23-71
- Security updates available for Adobe Experience Manager | APSB23-72
- Security updates available for Substance 3D Stager | APSB23-73
- Security updates available for Substance 3D Sampler | APSB23-74
- Security Updates Available for Adobe After Effects | APSB23-75
- Security updates available for Substance 3D Designer | APSB23-76
脆弱性が存在するプロダクトおよびバージョン
セキュリティ脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- Adobe Prelude 22.6 およびこれ以前のバージョン (Windows)
- Illustrator 2024 28.0およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Illustrator 2023 27.9およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe InDesign 19.0およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe InDesign 17.4.2およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe Dimension 3.4.10およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe Experience Manager Cloud Service
- Adobe Experience Manager 6.5.18.0およびこれ以前のバージョン
- Adobe Substance 3D Stager 2.1.1およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe Substance 3D Sampler 4.2.1およびこれ以前のバージョン
- Adobe After Effects 24.0.3およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe After Effects 23.6.0およびこれ以前のバージョン (WindowsおよびmacOS)
- Adobe Substance 3D Designer 13.0.0およびこれ以前のバージョン
脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョン
セキュリティ脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- Adobe Prelude 22.6.1
- Illustrator 2024 28.1
- Illustrator 2023 27.9.1
- Adobe InDesign 19.1
- Adobe InDesign 18.5.1
- Adobe Dimension 3.4.11
- Adobe Experience Manager Cloud Service Release 2023.11
- Adobe Experience Manager 6.5.19.0
- Adobe Substance 3D Stager 2.1.3
- Adobe Substance 3D Sampler 4.2.2
- Adobe After Effects 24.1
- Adobe After Effects 23.6.2
- Adobe Substance 3D Designer 13.1.0
修正された脆弱性は合計で210件あるとされ、深刻度は最大で重要(Important)と評価されており注意が必要。JPCERT/CCはベンダーが提供する情報を確認し、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。