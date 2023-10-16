Python Software Foundationは現地時間2023年10月16日、Python バージョン3.13.0 alphaの提供開始を発表した。

開発中の次期バージョン3.13に向けた7つのα最αリリースの最初にあたり、2024年5月7日のベータフェーズの開始、同7月30日のリリース候補フェーズを経て来年10月1日のファイナルリリースが計画(PEP 719)されている。計画中の新機能などはこれら期間に実装されていくが、関数定義に直接ドキュメントを記述するdocstringsでのインデント削除による軽量化(gh-81283)や文字列置換str.replaceでのcountのキーワード化(gh-106487)

str.replace(old, new, count=-1)

など現時点でのNew Featuresは、ドキュメントに記載されている。また、将来的( Python 3.15または3.16)に削除される予定の非推奨リストも掲載されており、現地時点で最も注目しておくポイントと公式サイトは述べている。公式サイトのダウンロードから各OSのソースコードやインストーラー等を入手できる。Python 3.13.0a1 documentationはこちら。