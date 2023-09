OpenAIは現地時間2023年9月25日、ChatGPTによる音声機能および画像機能の展開を開始したと公式ブログで発表した。ChatGPT PlusおよびEnterprise向けには今後2週間以内の展開を開始し、音声機能はiOSおよびAndroid、画像機能はすべてのプラットフォームで利用できる。

ChatGPT can now see, hear, and speak(公式ブログ)