米Microsoftは8月4日(米国時間)、「Microsoft Edge for Business FAQ - Microsoft Community Hub」において、「Microsoft Edge for Business」に関するFAQを公開した。FAQにはMicrosoft Edge for Businessに関連するさまざまな質問がまとめられており、一般的な質問からユーザエクスペリエンス、ITマネジメントと管理、自動切り替えに関するよくある質問が紹介されている

Microsoft Edge for Businessは、現在Microsoft Edgeブラウザのプレビュー版として提供されている新たなワークエクスペリエンス。この新バージョンは、2023年8月17日の週に安定版であるMicrosoft Edge 116と共にリリースされる予定となっている。Microsoft Entra ID(旧Azure Active Directory)を使用してEdgeにサインインしているすべてのユーザーは、自動的にMicrosoft Edge for Businessに移行されることが発表されている。

公開されたFAQでは、例えばMicrosoft Edge for Businessと通常のMicrosoft Edgeとの違いやどのようなメリットがあるのかといった一般的な質問から、Microsoft Edge for Businessの変更がユーザーにどのような影響を与えるのかといったユーザーエクスペリエンス、ポリシーや設定などに関するIT管理者向けの質問、Microsoft Edge for BusinessとMicrosoft Edgeの切り替えに関する質問とその回答がまとめられている。

FAQを参照することで、Microsoft Edge for Businessの利点や変更がどのような影響を及ぼすのかを理解できるようになり、Microsoft Edge for Businessへの移行を積極的に検討するこが可能になっている。