Avast Softwareは7月28日(米国時間)、「How scammers used SEO to disguise themselves as an electric utility」において、検索エンジン最適化(SEO:Search Engine Optimization)フィッシング、悪意のあるリンク、偽のWebサイトから身を守るためのベストプラクティスを紹介した。

How scammers used SEO to disguise themselves as an electric utility

これらのサイバー脅威から身を守るためのベストプラクティスとして、以下が紹介されている。

熟考する - メールやテキストメッセージのリンクをクリックする前に、常によく考える習慣をつける

直接Webサイトにアクセスする - 銀行、公共事業、オンライン・ショップなどからメールを受け取った場合、ブラウザを開いて対象のWebサイトに直接アクセスすることが推奨される

URLを確認する - PCでは、リンクの上にマウスカーソルを置き、表示されるURLを確認する。これにより、メールであれオンラインであれ、常に見分けることができる

警告に注意する - ブラウザがリンクについて警告した場合、注意する。多くのブラウザには、潜在的に危険なWebサイトを訪問しようとするときに警告する機能が提供されている

オペレーティングシステム、ブラウザ、セキュリティソフトウェアを常に最新の状態に保つ - アップデートには、最近発見された脆弱性に対するパッチが含まれていることがよくある

この種のフィッシングやスプーフィングは、詐欺師がユーザーを欺くためにURLをクリックさせようとするオンライン詐欺の一部とされ、メールやオンライン検索結果の偽リンクから身を守るために用心深さと技術的な安全対策、健全な懐疑心を組み合わせる必要があると説明されている。

最後に、自身の教育を怠らないことも重要とされている。サイバー脅威が進化し続ける中、情報を得ることは効果的な防御策の一つであると助言している。