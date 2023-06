Betanewsは6月7日、「Now you can download the updated Windows 11 22H2 ISO from Microsoft」において、Microsoftの公式サイトでWindows 11 version 22H2のインストールISOイメージがダウンロード可能になったと伝えた。

MicrosoftはWindowsのインストールイメージをISOファイルとしてダウンロードできるようにする方針をとってきたが、2022年9月にリリースされたWindows 11 22H2はこれまでダウンロードサイトに追加されていなかった。

Betanewsによれば、Windows 11 22H2のISOイメージの公開について、Microsoftは何も発表しておらず、このニュースはWindowsに詳しいジャーナリストのPaul Thurrot氏によってもたらされたという。

Windows 11 22H2のISOイメージは、Microsoftによる次のページからダウンロードすることができる。

Windows 11 のダウンロードページ

ISOイメージをダウンロードするには、まず「Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする」の項目にある「ダウンロードを選択」のプルダウンで「Windows 11 (multi-edition ISO)」して[ダウンロード]ボタンを押す。続いて言語の選択を迫られるので、日本語版であれば「日本語」を選択して[確認]ボタンをクリックする。

[64-bit ダウンロード]というボタンが表示されるはずなので、これを押せばダウンロードが開始される。このとき、ダウンロードするファイルのファイル名に注意する必要がある。うまくいけば「Win11_22H2_Japanese_x64v2.iso」というファイル名になっているはずだが、もしこの「v2」の部分が「v1」だった場合は、古いバージョンのファイルであるため、「v2」がダウンロードできるようになるまで再試行するかしばらく待つ必要があるとのことだ。

インストールISOイメージは、ブート可能なインストールメディアを作りたい場合や、仮想マシンにWindowsをインストールしたい場合などに必要となる。最新版のイメージが公開されていない場合、一度古いバージョンをインストールした上で、個別に更新プログラムを適用するという手続きを踏むことになる。