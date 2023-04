The Hacker Newsはこのほど、「Are Source Code Leaks the New Threat Software vendors Should Care About?」において、ソフトウェアベンダーにおけるソースコードの漏洩に伴う脅威について伝えた。ソースコードにはパスワード、APIキー、証明書の秘密キーなどの機密情報が多く含まれている可能性があり、攻撃者にとって魅力的なターゲットになっていると警告している。

Are Source Code Leaks the New Threat Software vendors Should Care About?

ソースコードの漏洩には、潜在的なリスクが数多く存在する。中でも、ソースコード内に平文で保存されている機密情報は最も懸念されるリスクとされ、その機密情報によりシステムやデータが不正アクセスを受けてしまう恐れがある。

また、ロジックの欠陥の露呈も懸念されるリスクの一つとされている。関数やデータの扱い方に脆弱性があり、その脆弱性がソースコードに存在する場合、攻撃者はその欠陥を悪用して不正アクセスが可能になる。社内の開発者によりさまざまなサーバにバックアップされ、ローカルPCに保存される内部ソースコードは非常に漏洩しやすい資産とされている。

The Hacker Newsはソフトウェアベンダーに対し、ソースコードの漏洩の潜在的なリスクを認識するとともに、軽減するための適切な措置を講じることが重要だと説明している。セキュアコーディングの実践、機密データを自動で検出するソリューションなどを組み合わせて、包括的なセキュリティ戦略を実行するよう推奨している。

従業員に対し、サイバーセキュリティのベストプラクティスに関するトレーニングや教育を受けさせることも大事だとアドバイスしている。従業員がリスクを認識し、機密情報を保護する方法を理解していることを確認するための定期的なトレーニングや意識向上プログラムを継続して実施することで長期的にソフトウェア開発慣行の継続的な改善を促進できると伝えている。