BetaNewsは3月21日(現地時間)、「 Windows 11 Moment 2 update is slowing SSDs and putting system boot times in slo-mo」において、2023年2月の機能アップデート(Windows 11 Moment 2アップデート)を適用したユーザーから、使用しているSSDの速度が遅くなったという報告が上がっていると伝えた。

問題が発生したユーザーはRedditなどに問題を報告しており、Windows 11 Moment 2アップデートを適用したあとでNVMe SSDのパフォーマンスが低下したことを伝えている。ベンチマークを使って性能の低下を報告しており、読み書きの速度が低下したほか、システムの起動時間が長くなったとのことだ。なお、インストールした累積更新プログラムをアンインストールしたらパフォーマンスが元に戻ったことから、Windows 11 Moment 2アップデートが原因ではないかと指摘されている。

Windows 11 Moment 2アップデートは多くの新機能が導入されたアップデートとして注目された。しかし、SSDのパフォーマンスが低下しているなら、このアップデートが原因となっている可能性がある。

本稿執筆時点で、Microsoftからこの件に関するアナウンスは行われていない。説明されている問題に該当している場合、一時的に適用した累積更新プログラムをアンインストールするか、Microsoftから公開されるとみられる不具合情報などに合わせて対応することが望まれる。