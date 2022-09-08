コージェントラボは、ドキュメント処理を自動化するIDP（Intelligent Document Processing：高度文書処理）ソリューション「SmartRead（スマートリード）」のオンプレミス版である「SmartRead Ona-Premises（スマートリード オンプレミス）」を9月7日より提供開始すると発表した。

同社ではSmartReadの前身のAI OCRサービス「Tegaki」において、閉塞環境で使えるオンプレミス版である「Tegaki On-Premises」や「Tegaki Appliance」を提供し、金融、公共（官公庁、自治体等）、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）等における文書データ化業務向けに提供してきた。

今回、文書処理を自動化する次世代AI OCR／IDPサービス「SmartRead」においても、クラウド版に加えて、よりセキュアな環境での文書のデジタル化を可能にするオンプレミス版の「SmartRead On-Premises」の提供を開始する。

「SmartRead On-Premises」では、クラウド版のユーザーインターフェースや各種機能が、オンプレミス版でもWebブラウザ上で利用可能。GPUを必要とせず、また企業が所有しているプライベートクラウドや仮想環境にも導入可能のため、既存のリソースを有効活用することができる。

1秒間に最大100要求の受け付けが可能で、大量の文書処理が求められる利用シーンでもパフォーマンスを維持するという。