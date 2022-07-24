米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は7月22日(米国時間)、「Cisco Releases Security Updates for Multiple Products｜CISA」において、シスコシステムズの複数製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性がある。

脆弱性に関する情報は次のページからたどることができる。

Security Advisories

シスコシステムズからは、短期間に比較的多くのセキュリティアドバイザリが発行される傾向が続いている。この1週間で発行または更新された脆弱性は次のとおり。

【緊急】 2022年07月20日 CVE-2022-20857,CVE-2022-20858,CVE-2022-20861 Cisco Nexus Dashboard Unauthorized Access Vulnerabilities

［重要］ 2022年07月20日 CVE-2022-20860 Cisco Nexus Dashboard SSL Certificate Validation Vulnerability

警告 2022年07月20日 CVE-2022-20916 Cisco IoT Control Center Cross-Site Scripting Vulnerability

警告 2022年07月20日 CVE-2022-20913 Cisco Nexus Dashboard Arbitrary File Write Vulnerability

警告 2022年07月20日 CVE-2022-20906,CVE-2022-20907,CVE-2022-20908,CVE-2022-20909 Cisco Nexus Dashboard Privilege Escalation Vulnerabilities

警告 2022年07月20日 CVE-2022-20873,CVE-2022-20874,CVE-2022-20875,CVE-2022-20876,CVE-2022-20877,CVE-2022-20878,CVE-2022-20879,CVE-2022-20880,CVE-2022-20881,CVE-2022-20882,CVE-2022-20883,CVE-2022-20884,CVE-2022-20885,CVE-2022-20886,CVE-2022-20887,CVE-2022-20888,CVE-2022-20889,CVE-2022-20890,CVE-2022-20891,CVE-2022-20892,CVE-2022-20893,CVE-2022-20894,CVE-2022-20895,CVE-2022-20896,CVE-2022-20897,CVE-2022-20898,CVE-2022-20899,CVE-2022-20900,CVE-2022-20901,CVE-2022-20902,CVE-2022-20903,CVE-2022-20904,CVE-2022-20910,CVE-2022-20911,CVE-2022-20912 Cisco Small Business RV110W, RV130, RV130W, and RV215W Routers Remote Command Execution and Denial of Service Vulnerabilities

注意 2022年07月20日 -- Cisco Identity Services Engine Administrator Password Lifetime Expiration Issue

この1週間で発行または更新されたセキュリティアドバイザリは7個で、このうち1つは深刻度が緊急（Critical）、1つは深刻度が重要（High）に分類されており注意が必要。すでに公開されているセキュリテアドバイザリがアップデートされたり、同じ製品であっても短い間隔で別のセキュリティアドバイザリが発行されることがある。シスコシステムズの製品を使っている場合、掲載されているリストを日付などで整理しながら漏れなくチェックすることが望まれる。