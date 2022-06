SUSEのSLEエンジニアリングチームは6月24日(米国時間)、「Good news everyone! SLE 15 SP4 is now released|SUSE Communities」において「SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 4 (SLE 15 SP4)」の公開を伝えた。コード全体の少なくとも23%が更新されており、openSUSE Factoryからパッケージの同期が実施されている。

SUSE Linux Enterprise 15 SP4の主な変更点は次のとおり。

いくつものバックポートを実施したLinuxカーネル5.14を同梱

GNOME 41.xを最新の安定したアップストリームリリースへ更新

NVIDIA GPUカーネルモードドライバを最新のリリースへ更新

SLSA 4準拠を既存のセキュリティ認定に追加

ユーザランドライブパッチ機能を搭載

PHP8とOpenJDK17を追加

PostgreSQL 14をデフォルトのPostgreSQLバージョンへ変更(PostgreSQL 13はレガシーモジュールへ移行

KVM for ARMに64Kページサイズサポートを追加

非推奨だったPython2、pam/nss ldap、openldap2-serverを削除

SUSEはこのところ1年おきに新しいSPリリースを行っている。また、openSUSE 1.54もリリースされている。