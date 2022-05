Visual Studioエンジニアリングチームは5月23日(米国時間)、「Visual Studio 2022 for Mac is now available - Visual Studio Blog」において、「Visual Studio 2022 for Mac v17.0」の一般提供を開始したと伝えた。

Visual Studio 2022 for Macの最新版は「Download Visual Studio Tools - Install Free for Windows, Mac, Linux」よりダウンロードすることが可能。Mac向けのVisual Studioとして重要なリリースとなる。

Visual Studio 2022 for Mac v17.0の主な特徴は次のとおり。

過去最大の応答性の高速化を実現

Visual Studio 2019 for Macと比較して大規模ソリューションのオープンアクションが最大50%高速化

フロントエンドUIを完全にネイティブのmacOS UIへ置き換え

Apple Silicon (ARM64)プロセッサ用に最適化

.NET 6およびC# 10に完全対応

.NET 7開発の初期サポートを導入

Azure Functions v4をサポート

Gitの変更ウィンドウ、ツールウィンドウのドラッグ&ドロップ、サブワードナビゲーションなどWindows版でよく使われている機能を有効化

Visual Studioエンジニアリングチームは同時に次のリリースへ向けたプレビュー版となる「Visual Studio 2022 for Mac v17.3 Preview 1」も公開するとしており、こちらには.NET MAUIツールを使ったiOSアプリ、Androidアプリ、macOSアプリのクロスプラットフォーム開発がサポートされる予定とされている。