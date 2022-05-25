Visual Studioエンジニアリングチームは5月23日(米国時間)、「Visual Studio 2022 for Mac is now available - Visual Studio Blog」において、「Visual Studio 2022 for Mac v17.0」の一般提供を開始したと伝えた。
Visual Studio 2022 for Macの最新版は「Download Visual Studio Tools - Install Free for Windows, Mac, Linux」よりダウンロードすることが可能。Mac向けのVisual Studioとして重要なリリースとなる。
Visual Studio 2022 for Mac v17.0の主な特徴は次のとおり。
- 過去最大の応答性の高速化を実現
- Visual Studio 2019 for Macと比較して大規模ソリューションのオープンアクションが最大50%高速化
- フロントエンドUIを完全にネイティブのmacOS UIへ置き換え
- Apple Silicon (ARM64)プロセッサ用に最適化
- .NET 6およびC# 10に完全対応
- .NET 7開発の初期サポートを導入
- Azure Functions v4をサポート
- Gitの変更ウィンドウ、ツールウィンドウのドラッグ＆ドロップ、サブワードナビゲーションなどWindows版でよく使われている機能を有効化
Visual Studioエンジニアリングチームは同時に次のリリースへ向けたプレビュー版となる「Visual Studio 2022 for Mac v17.3 Preview 1」も公開するとしており、こちらには.NET MAUIツールを使ったiOSアプリ、Androidアプリ、macOSアプリのクロスプラットフォーム開発がサポートされる予定とされている。