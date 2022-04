米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は4月6日(米国時間)、「Citrix Releases Security Updates for Hypervisor|CISA」において、Citrix HypervisorおよびCitrix XenServerに脆弱性が存在すると伝えた。この脆弱性を悪用されると、攻撃者によって影響を受けたシステムでサービス運用妨害(DoS: Denial of Service)が引き起こされる恐れがある。

脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。

Citrix Hypervisor Security Update

脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。

Citrix Hypervisor 8.2 CU1 LTSR

Citrix Hypervisor 8.2

Citrix XenServer 7.1 CU2 LTSR

脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。