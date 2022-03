米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)、アメリカ連邦調査局(FBI: Federal Bureau of Investigation)、米国家安全保障局(NSA: National Security Agency)、アメリカ合衆国シークレットサービス(USSS: United States Secret Service)は3月9日(米国時間)、「Conti Ransomware|CISA」において、ランサムウェア「Conti」に関する注意喚起を再度行った。この脅威に関するセキュリティ侵害インジケータ(IoC: Indicator of Compromise)が追加されている。

Conti Ransomware|CISA

当局は2021年9月22日(米国時間)、Contiに関するアラートを発行した。続けて、2022年2月28日(米国時間)にContiを用いたサイバー攻撃が依然として活発であり、米国および国際組織を標的とした攻撃が1,000を超えたとして、再度注意喚起を行った。さらに2022年3月9日(米国時間)、このサイバー攻撃に関するセキュリティ侵害インジケータ(IoC: Indicator of Compromise)を追加する形で再度アラートが更新された。2021年9月以来、Contiを用いたサイバー攻撃がリスクであることが示されている。

このアラートにおいて、該当する脅威と関連している疑いがあるとして追加掲載されたドメインは次のとおり。

badiwaw[.]com

balacif[.]com

barovur[.]com

basisem[.]com

bimafu[.]com

bujoke[.]com

buloxo[.]com

bumoyez[.]com

bupula[.]com

cajeti[.]com

cilomum[.]com

codasal[.]com

comecal[.]com

dawasab[.]com

derotin[.]com

dihata[.]com

dirupun[.]com

dohigu[.]com

dubacaj[.]com

fecotis[.]com

fipoleb[.]com

fofudir[.]com

fulujam[.]com

ganobaz[.]com

gerepa[.]com

gucunug[.]com

guvafe[.]com

hakakor[.]com

hejalij[.]com

hepide[.]com

hesovaw[.]com

hewecas[.]com

hidusi[.]com

hireja[.]com

hoguyum[.]com

jecubat[.]com

jegufe[.]com

joxinu[.]com

kelowuh[.]com

kidukes[.]com

kipitep[.]com

kirute[.]com

kogasiv[.]com

kozoheh[.]com

kuxizi[.]com

kuyeguh[.]com

lipozi[.]com

lujecuk[.]com

masaxoc[.]com

mebonux[.]com

mihojip[.]com

modasum[.]com

moduwoj[.]com

movufa[.]com

nagahox[.]com

nawusem[.]com

nerapo[.]com

newiro[.]com

paxobuy[.]com

pazovet[.]com

pihafi[.]com

pilagop[.]com

pipipub[.]com

pofifa[.]com

radezig[.]com

raferif[.]com

ragojel[.]com

rexagi[.]com

rimurik[.]com

rinutov[.]com

rusoti[.]com

sazoya[.]com

sidevot[.]com

solobiv[.]com

sufebul[.]com

suhuhow[.]com

sujaxa[.]com

tafobi[.]com

tepiwo[.]com

tifiru[.]com

tiyuzub[.]com

tubaho[.]com

vafici[.]com

vegubu[.]com

vigave[.]com

vipeced[.]com

vizosi[.]com

vojefe[.]com

vonavu[.]com

wezeriw[.]com

wideri[.]com

wudepen[.]com

wuluxo[.]com

wuvehus[.]com

wuvici[.]com

wuvidi[.]com

xegogiv[.]com

xekezix[.]com

当局はアラートの内容を確認するとともに、サイバー攻撃のリスクを軽減するための緩和策や対策の実施を行うことを呼び掛けている。