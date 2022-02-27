米コンピュータ緊急事態対策チーム（US-CERT: United States Computer Emergency Readiness Team）は2月25日(米国時間)、「CISA Adds Four Known Exploited Vulnerabilities to Catalog｜CISA」において、4つの脆弱性を「Known Exploited Vulnerabilities Catalog | CISA」に追加したと伝えた。

CISA Adds Four Known Exploited Vulnerabilities to Catalog ｜ CISA

カタログに追加された脆弱性は次のとおり。

CVE番号 脆弱性の内容 CVE-2022-24682 Zimbra Webmail Cross-Site Scripting Vulnerability CVE-2017-8570 Microsoft Office Remote Code Execution CVE-2017-0222 Microsoft Internet Explorer Remote Code Execution CVE-2014-6352 Microsoft Windows Code Injection Vulnerability

カタログに追加された脆弱性はそれぞれ2014年、2017年、2022年に発見・修正されたものだが、今回カタログに追加されたということは、現在でも修正されずに残っていることを意味している。これらの脆弱性はアクティブにサイバー攻撃に悪用されていることが確認されており注意が必要。

Zimbra Webmail、Microsoft Office、Microsoft Internet Explorer、Windowsを利用している場合は、脆弱性情報を確認するとともに、古いバージョンを使っている場合は最新版へアップデートすることが望まれる。