Microsoftは現地時間2022年2月23日、PSReadLineがバージョン2.2に達したと公式ブログで報告した。PowerShell Galleryからのダウンロードや、「Install-Module -Name PSReadLine -Force」もしくは「Install-PSResource -Name PSReadLine -Reinstall」とコマンドレットを実行して新規インストール/更新できる。新バージョンでは安定性やパフォーマンスの向上、Predictive IntelliSense(予測型インテリセンス)の提示方法としてリストビューが加わった。
Predictive IntelliSenseはWindows PowerShell/PowerShell上でテキストを入力する際に、入力履歴などを参照して実行するであろうコマンドを提示する機能。前バージョンまではコマンドライン後方に候補を提示していたが、本バージョンからコマンドライン下部にリスト表示するListViewが加わった。「Set-PSReadLineOption -PredictionViewStyle ListView」や「F2」キーで表示形式を切り替える。また、入力したコマンドレットに対して「F1」キーでヘルプページを呼び出すDynamic Helpも新たに加わった。一連の変更点はGitHubのChangelogで確認できる。