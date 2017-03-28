「OS X」の最新情報・話題まとめ
2019年01月04日(金)
Windows XP、3カ月連続増加 - 12月OSシェア
開発/エンジニア 01/04 07:21
2018年10月04日(木)
iOS増加 - 9月タブレットOSシェア
開発/エンジニア 10/04 07:50
2018年10月03日(水)
iOS増加 - 9月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:50
Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:18
2018年06月05日(火)
Apple、秋リリースの次期macOS「Mojave」発表、iOSとの統合の噂に回答
アップル 06/05 14:55
2017年06月06日(火)
次期macOSは「High Sierra」、APFS、Metal 2やVR対応でさらなる高みに
アップル 06/06 16:11
2017年03月28日(火)
2016年10月20日(木)
Apple、10月27日にスペシャルイベント開催、MacBook Pro新製品登場か
アップル 10/20 06:16
2016年09月21日(水)
Apple、Mac用新OS「macOS Sierra」リリース、無料アップグレード配信開始
アップル 09/21 07:58
2016年06月20日(月)
【先週の注目ニュース】OS XからmacOSへ、WWDC 2016開幕(6月13日～6月19日)
パソコン 06/20 14:35
2016年06月14日(火)
OS XがmacOSに名称変更、秋に「macOS Sierra」をリリース - Siriに対応
アップル 06/14 07:18
2016年04月19日(火)
Appleの開発者会議「WWDC 2016」は6月13日～17日、Siriが明言!
iPhone 04/19 07:24
2015年06月10日(水)
15分でじっくり読み解く、Apple「WWDC 2015」基調講演の全て
アップル 06/10 16:13
2015年06月05日(金)
キングジム、写真のExif情報をテプラでラベル印刷できるOS X用ソフト
アップル 06/05 12:21
2015年05月21日(木)
AppleがiOSとOS Xのシステムフォント変更を計画、Watchと同じ書体に
アップル 05/21 07:33
2015年04月15日(水)
Apple、開発者カンファレンス「WWDC15」発表、iOSとOS Xの未来を語る
アップル 04/15 03:25
2015年04月09日(木)
「OS X Yosemite 10.10.3」公開、新しい標準写真ソフト「写真」が登場!
アップル 04/09 05:04
2015年02月06日(金)
Appleが「Photos Preview」のページ公開と今春の製品提供を予告
iPhone 02/06 21:50
2015年01月28日(水)
2014年12月23日(火)
Apple、OS X向け緊急セキュリティアップデート公開 - NTPの脆弱性に対応
アップル 12/23 08:19
2014年11月25日(火)
無料POSレジ「Squareレジ」、グローバル提供を開始 - 英/仏/日本語対応など
モバイル 11/25 08:48
2014年11月18日(火)
アップル、「OS X Yosemite 10.10.1」アップデート公開
アップル 11/18 10:29
2014年11月10日(月)
iOSデバイスに感染するWireLurkerマルウェアの仕組みと対策
iPhone 11/10 20:34
2014年11月07日(金)
パロアルト、AppleのiOSとOS Xを狙う前例のないマルウェアを発見
セキュリティ 11/07 13:26
2014年10月20日(月)
2014年10月17日(金)
Apple、「OS X Yosemite」をリリース、iOS 8と密接な連携を実現
iPhone 10/17 10:25
2014年10月15日(水)
2014年09月30日(火)
Apple、Bashの脆弱性を修正する「OS X bash Update」公開
アップル 09/30 10:37
2014年08月22日(金)
2014年07月25日(金)
Apple、「OS X Yosemite」のパブリックベータ版の提供を開始
アップル 07/25 08:09
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