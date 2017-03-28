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「OS X」の最新情報・話題まとめ

アップルが提供するMac用OS「OS X」に関する噂、情報はここでチェック。

2019年01月04日(金)

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Windows XP、3カ月連続増加 - 12月OSシェア

開発/エンジニア 01/04 07:21

2018年10月04日(木)

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iOS増加 - 9月タブレットOSシェア

開発/エンジニア 10/04 07:50

2018年10月03日(水)

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iOS増加 - 9月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:50

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Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:18

2018年06月05日(火)

Top

Apple、秋リリースの次期macOS「Mojave」発表、iOSとの統合の噂に回答

アップル 06/05 14:55

2017年06月06日(火)

Top

次期macOSは「High Sierra」、APFS、Metal 2やVR対応でさらなる高みに

アップル 06/06 16:11

2017年03月28日(火)

Top

Apple「macOS Sierra 10.12.4」公開、Macにも「Night Shift」を追加

アップル 03/28 09:31

2016年10月20日(木)

Top

Apple、10月27日にスペシャルイベント開催、MacBook Pro新製品登場か

アップル 10/20 06:16

2016年09月21日(水)

Top

Apple、Mac用新OS「macOS Sierra」リリース、無料アップグレード配信開始

アップル 09/21 07:58

2016年06月20日(月)

Top

【先週の注目ニュース】OS XからmacOSへ、WWDC 2016開幕(6月13日～6月19日)

パソコン 06/20 14:35

2016年06月14日(火)

Top

OS XがmacOSに名称変更、秋に「macOS Sierra」をリリース - Siriに対応

アップル 06/14 07:18

2016年04月19日(火)

Top

Appleの開発者会議「WWDC 2016」は6月13日～17日、Siriが明言!

iPhone 04/19 07:24

2015年06月10日(水)

Top

15分でじっくり読み解く、Apple「WWDC 2015」基調講演の全て

アップル 06/10 16:13

2015年06月05日(金)

Top

キングジム、写真のExif情報をテプラでラベル印刷できるOS X用ソフト

アップル 06/05 12:21

2015年05月21日(木)

Top

AppleがiOSとOS Xのシステムフォント変更を計画、Watchと同じ書体に

アップル 05/21 07:33

2015年04月15日(水)

Top

Apple、開発者カンファレンス「WWDC15」発表、iOSとOS Xの未来を語る

アップル 04/15 03:25

2015年04月09日(木)

Top

「OS X Yosemite 10.10.3」公開、新しい標準写真ソフト「写真」が登場!

アップル 04/09 05:04

2015年02月06日(金)

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Appleが「Photos Preview」のページ公開と今春の製品提供を予告

iPhone 02/06 21:50

2015年01月28日(水)

Top

「OS X Yosemite 10.10.2」公開、Time MachineがiCloud Driveに対応

アップル 01/28 06:09

2014年12月23日(火)

Top

Apple、OS X向け緊急セキュリティアップデート公開 - NTPの脆弱性に対応

アップル 12/23 08:19

2014年11月25日(火)

Top

無料POSレジ「Squareレジ」、グローバル提供を開始 - 英/仏/日本語対応など

モバイル 11/25 08:48

2014年11月18日(火)

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アップル、「OS X Yosemite 10.10.1」アップデート公開

アップル 11/18 10:29

2014年11月10日(月)

Top

iOSデバイスに感染するWireLurkerマルウェアの仕組みと対策

iPhone 11/10 20:34

2014年11月07日(金)

Top

パロアルト、AppleのiOSとOS Xを狙う前例のないマルウェアを発見

セキュリティ 11/07 13:26

2014年10月20日(月)

Top

イーフロンティア、Mac用CD/DVD/BDライティングソフト「Toast12 Titanium」

アップル 10/20 19:23

2014年10月17日(金)

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Apple、「OS X Yosemite」をリリース、iOS 8と密接な連携を実現

iPhone 10/17 10:25

2014年10月15日(水)

Top

主役はiPadではない? iPad miniは自然消滅の可能性も? - Appleのイベント予想と噂まとめ

iPhone 10/15 13:03

2014年09月30日(火)

Top

Apple、Bashの脆弱性を修正する「OS X bash Update」公開

アップル 09/30 10:37

2014年08月22日(金)

Top

Apple、ベータ登録者に「OS X Yosemite Beta 2」と「iTunes 12」を公開

アップル 08/22 10:06

2014年07月25日(金)

Top

Apple、「OS X Yosemite」のパブリックベータ版の提供を開始

アップル 07/25 08:09

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