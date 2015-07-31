「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年7月
2015年07月31日(金)
ハイレゾサウンド対応機器の販売額は右肩上がり - GfK調査
サウンド / オーディオ 2015/07/31 18:28
ロジクール、チャットやオンライン会議に向いたマイク付きヘッドセット
周辺機器 2015/07/31 11:03
アユート、「MASTER & DYNAMIC」ヘッドホン・イヤホンの国内発売日が決定
サウンド / オーディオ 2015/07/31 11:00
2015年07月30日(木)
ロジクール、ノイズキャンセリングマイク搭載のシンプルなヘッドセット
サウンド / オーディオ 2015/07/30 20:24
パイオニア、ゴールドのハウジングがカッコいいプロ向けDJヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/07/30 15:41
2015年07月23日(木)
クリエイティブ、4極アナログ端子採用のヘッドセットに新色ホワイト登場
PCゲーミング 2015/07/23 18:46
2015年07月16日(木)
AKG、軽くコンパクトなNCヘッドホン「N60NC」 - 実売30,000円弱
サウンド / オーディオ 2015/07/16 13:00
2015年07月14日(火)
ベンチャークラフト、ポタアン「SounDroid VANTAM」にジャズ向け限定モデル
サウンド / オーディオ 2015/07/14 16:05
2015年07月13日(月)
フォステクス、東京・二子玉川にショールームをオープン
サウンド / オーディオ 2015/07/13 15:33
Cayin「N6」、B&W「P5 Wireless」など注目を集めたプロダクツ - ポタ研2015夏
サウンド / オーディオ 2015/07/13 14:01
2015年07月12日(日)
ULTRASONEのオンイヤーヘッドホン「Edition M」に注目 - ポタ研2015夏
サウンド / オーディオ 2015/07/12 00:00
2015年07月11日(土)
ゼンハイザー、第2世代「MONENTUM」や国内未発表「HD 630VB」を出展 - ポタ研2015夏
サウンド / オーディオ 2015/07/11 19:49
2015年07月10日(金)
ULTRASONE、約12万円のオンイヤーヘッドホン「Edition M」
サウンド / オーディオ 2015/07/10 19:41
Kingston、ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud」の低価格パッケージ
PCゲーミング 2015/07/10 12:03
2015年07月01日(水)
ソニー、フジロック出演者の楽曲をハイレゾで試聴できるイベント
サウンド / オーディオ 2015/07/01 13:21
B&W、「P5 S2」をベースとした初のBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/07/01 11:00
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「ヘッドホン」の検索結果
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45