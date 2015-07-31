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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年7月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年07月31日(金)

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ハイレゾサウンド対応機器の販売額は右肩上がり - GfK調査

サウンド / オーディオ 2015/07/31 18:28

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ロジクール、チャットやオンライン会議に向いたマイク付きヘッドセット

周辺機器 2015/07/31 11:03

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アユート、「MASTER & DYNAMIC」ヘッドホン・イヤホンの国内発売日が決定

サウンド / オーディオ 2015/07/31 11:00

2015年07月30日(木)

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ロジクール、ノイズキャンセリングマイク搭載のシンプルなヘッドセット

サウンド / オーディオ 2015/07/30 20:24

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パイオニア、ゴールドのハウジングがカッコいいプロ向けDJヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/07/30 15:41

2015年07月23日(木)

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クリエイティブ、4極アナログ端子採用のヘッドセットに新色ホワイト登場

PCゲーミング 2015/07/23 18:46

2015年07月16日(木)

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AKG、軽くコンパクトなNCヘッドホン「N60NC」 - 実売30,000円弱

サウンド / オーディオ 2015/07/16 13:00

2015年07月14日(火)

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ベンチャークラフト、ポタアン「SounDroid VANTAM」にジャズ向け限定モデル

サウンド / オーディオ 2015/07/14 16:05

2015年07月13日(月)

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フォステクス、東京・二子玉川にショールームをオープン

サウンド / オーディオ 2015/07/13 15:33

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Cayin「N6」、B&W「P5 Wireless」など注目を集めたプロダクツ - ポタ研2015夏

サウンド / オーディオ 2015/07/13 14:01

2015年07月12日(日)

Top

ULTRASONEのオンイヤーヘッドホン「Edition M」に注目 - ポタ研2015夏

サウンド / オーディオ 2015/07/12 00:00

2015年07月11日(土)

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ゼンハイザー、第2世代「MONENTUM」や国内未発表「HD 630VB」を出展 - ポタ研2015夏

サウンド / オーディオ 2015/07/11 19:49

2015年07月10日(金)

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ULTRASONE、約12万円のオンイヤーヘッドホン「Edition M」

サウンド / オーディオ 2015/07/10 19:41

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Kingston、ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud」の低価格パッケージ

PCゲーミング 2015/07/10 12:03

2015年07月01日(水)

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ソニー、フジロック出演者の楽曲をハイレゾで試聴できるイベント

サウンド / オーディオ 2015/07/01 13:21

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B&W、「P5 S2」をベースとした初のBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/07/01 11:00

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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