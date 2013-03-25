「ヘッドホン」のニュースまとめ-2013年3月
2013年03月25日(月)
ファイナルオーディオ、経年変化する表面の風合いを楽しめるBA型イヤホン
サウンド / オーディオ 2013/03/25 17:56
パナソニック、スマホ用リモコン搭載のカラフルなステレオインサイドホン
サウンド / オーディオ 2013/03/25 15:52
パナソニック、耳の奥までフィットするカラフルなステレオインサイドホン
サウンド / オーディオ 2013/03/25 15:09
2013年03月22日(金)
テクニカ、手軽に使えるカラフルなインナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/03/22 18:36
テクニカ、SOLID BASSシリーズのインナーイヤーヘッドホンをリニューアル
サウンド / オーディオ 2013/03/22 17:30
2013年03月15日(金)
完実、ピラミッド型のハウジングを採用したMonsterのインイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/03/15 18:36
2013年03月14日(木)
オンキヨー、Hi-Fiサウンドクオリティを外に持ち出せるヘッドホン
サウンド / オーディオ 2013/03/14 18:03
2013年03月12日(火)
完実、Monsterのヘッドホン「Inspiration」シリーズにシルバーの限定モデル
サウンド / オーディオ 2013/03/12 19:33
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周辺機器 2020/05/14 15:45
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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52