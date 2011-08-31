「Google」のニュースまとめ-2011年8月
2011年08月31日(水)
Javaの父James Gosling氏、もっと面白いことを見つけたとGoogle退社
マーケティング 2011/08/31 19:50
月面レース「Google Lunar X PRIZE」に参戦する日本のローバーが公開
サイエンス 2011/08/31 11:15
Googleの強さの秘訣は食事にあり
マーケティング 2011/08/31 08:00
2011年08月29日(月)
Google、PhotovineなどSlide提供サービスを終了
マーケティング 2011/08/29 11:19
2011年08月25日(木)
Google TVに間もなくHoneycombアップデート登場、アプリ開発キットも提供開始
Android 2011/08/25 13:31
「+1」ボタンとGoogle+が連係、コンテンツ共有が容易に
マーケティング 2011/08/25 09:45
Chrome安定版アップデート、脆弱性発見ユーザーへの支払いは計8837ドル
開発/エンジニア 2011/08/25 09:42
Google検索をマスター 検索テクニック100連発! 第3回 アップルとアップル、探しているのはどっち?
マーケティング 2011/08/25 08:30
2011年08月24日(水)
Amazon、Googleにも朗報! 米司法、音楽ロッカーMP3tunesに"著作権侵害なし"
マーケティング 2011/08/24 17:52
Google、公式の短縮URL「g.co」をGoogleマップに追加
マーケティング 2011/08/24 14:13
Google ShortcutsでGoogleのサービスをワンクリックで起動しよう
企業動向 2011/08/24 08:00
2011年08月23日(火)
Googleのウェブマスターが薦めるデザイン手法 - Chrome+HTML5 Conference
開発/エンジニア 2011/08/23 08:00
2011年08月22日(月)
YouTube NextUp 次世代の動画クリエイター入賞者10組を発表
マーケティング 2011/08/22 18:05
Google+に本人認証バッジ - 著名人・セレブのアカウントから
マーケティング 2011/08/22 09:01
人気記事トップ10まとめ読み - ネットチャンネル(2011年8月15日週)
マーケティング 2011/08/22 08:30
2011年08月19日(金)
AndroidユーザーはWebブラウジングよりアプリがお好き? - Nielsen調査より
Android 2011/08/19 20:33
Googleマップに天気情報が追加
マーケティング 2011/08/19 11:49
Google検索をマスター 検索テクニック100連発! 第2回 カプセルホテルとネットカフェとカラオケをまとめて探す!
マーケティング 2011/08/19 08:30
2011年08月18日(木)
Google、DFPスタンダードがモバイル広告配信に対応
マーケティング 2011/08/18 10:32
シリコンバレー101 第426回 GoogleがMotorolaを買収する、ジョークのような現実
マーケティング 2011/08/18 10:14
S&P、Google株を「買い」から「売り」に、特許の防衛力を疑問視
企業動向 2011/08/18 10:01
2011年08月17日(水)
GoogleとSCRAP、「The Google Puzzle」を公開 - Webからの脱出?!
マーケティング 2011/08/17 12:30
Google、検索結果のサイトリンク表示を変更
マーケティング 2011/08/17 10:25
2011年08月16日(火)
米GoogleのMotorola Mobility買収 - その背景を考える
スマホとデジタル家電 2011/08/16 13:59
米Googleが米Motorola Mobilityを買収、その背景を分析する
Android 2011/08/16 09:26
Chrome 14、C/C++に対応
開発/エンジニア 2011/08/16 09:01
2011年08月15日(月)
米Googleが米Motorola Mobilityを125億ドルで買収、Android事業テコ入れへ
Android 2011/08/15 21:35
Google、パンダアップデートを英語以外にも適用
マーケティング 2011/08/15 13:06
Google、ドリカム・ミニライブをYouTubeでライブ配信
マーケティング 2011/08/15 10:49
人気記事トップ10まとめ読み - ネットチャンネル(2011年8月8日週)
マーケティング 2011/08/15 09:00
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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23