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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2011年8月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2011年08月31日(水)

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Javaの父James Gosling氏、もっと面白いことを見つけたとGoogle退社

マーケティング 2011/08/31 19:50

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月面レース「Google Lunar X PRIZE」に参戦する日本のローバーが公開

サイエンス 2011/08/31 11:15

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Googleの強さの秘訣は食事にあり

マーケティング 2011/08/31 08:00

2011年08月29日(月)

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Google、PhotovineなどSlide提供サービスを終了

マーケティング 2011/08/29 11:19

2011年08月25日(木)

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Google TVに間もなくHoneycombアップデート登場、アプリ開発キットも提供開始

Android 2011/08/25 13:31

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「+1」ボタンとGoogle+が連係、コンテンツ共有が容易に

マーケティング 2011/08/25 09:45

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Chrome安定版アップデート、脆弱性発見ユーザーへの支払いは計8837ドル

開発/エンジニア 2011/08/25 09:42

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Google検索をマスター 検索テクニック100連発! 第3回 アップルとアップル、探しているのはどっち?

マーケティング 2011/08/25 08:30

2011年08月24日(水)

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Amazon、Googleにも朗報! 米司法、音楽ロッカーMP3tunesに"著作権侵害なし"

マーケティング 2011/08/24 17:52

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Google、公式の短縮URL「g.co」をGoogleマップに追加

マーケティング 2011/08/24 14:13

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Google ShortcutsでGoogleのサービスをワンクリックで起動しよう

企業動向 2011/08/24 08:00

2011年08月23日(火)

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Googleのウェブマスターが薦めるデザイン手法 - Chrome+HTML5 Conference

開発/エンジニア 2011/08/23 08:00

2011年08月22日(月)

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YouTube NextUp 次世代の動画クリエイター入賞者10組を発表

マーケティング 2011/08/22 18:05

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Google+に本人認証バッジ - 著名人・セレブのアカウントから

マーケティング 2011/08/22 09:01

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人気記事トップ10まとめ読み - ネットチャンネル(2011年8月15日週)

マーケティング 2011/08/22 08:30

2011年08月19日(金)

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AndroidユーザーはWebブラウジングよりアプリがお好き? - Nielsen調査より

Android 2011/08/19 20:33

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Googleマップに天気情報が追加

マーケティング 2011/08/19 11:49

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Google検索をマスター 検索テクニック100連発! 第2回 カプセルホテルとネットカフェとカラオケをまとめて探す!

マーケティング 2011/08/19 08:30

2011年08月18日(木)

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Google、DFPスタンダードがモバイル広告配信に対応

マーケティング 2011/08/18 10:32

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シリコンバレー101 第426回 GoogleがMotorolaを買収する、ジョークのような現実

マーケティング 2011/08/18 10:14

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S&P、Google株を「買い」から「売り」に、特許の防衛力を疑問視

企業動向 2011/08/18 10:01

2011年08月17日(水)

Top

GoogleとSCRAP、「The Google Puzzle」を公開 - Webからの脱出?!

マーケティング 2011/08/17 12:30

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Google、検索結果のサイトリンク表示を変更

マーケティング 2011/08/17 10:25

2011年08月16日(火)

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米GoogleのMotorola Mobility買収 - その背景を考える

スマホとデジタル家電 2011/08/16 13:59

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米Googleが米Motorola Mobilityを買収、その背景を分析する

Android 2011/08/16 09:26

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Chrome 14、C/C++に対応

開発/エンジニア 2011/08/16 09:01

2011年08月15日(月)

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米Googleが米Motorola Mobilityを125億ドルで買収、Android事業テコ入れへ

Android 2011/08/15 21:35

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Google、パンダアップデートを英語以外にも適用

マーケティング 2011/08/15 13:06

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Google、ドリカム・ミニライブをYouTubeでライブ配信

マーケティング 2011/08/15 10:49

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人気記事トップ10まとめ読み - ネットチャンネル(2011年8月8日週)

マーケティング 2011/08/15 09:00

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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

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